"Вони не допомагають": водіїв на "лисій" гумі чекає нове покарання

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Штрафи не допомагають впоратися з ситуацією

Водіїв в Україні, які люблять їздити на "лисій" гумі чекає нове покарання, яке не залишиться без наслідків. Про це заявив автоюрист Денис Конюшко, передає "Обозреватель".

"Я б не ставив питання грошових штрафів, тому що вони не допомагають в Україні абсолютно. Ставив би питання про тимчасове вилучення водійського посвідчення", - сказав він.

Більш того, Конюшка також пояснив, у чому полягає головна небезпека їзди на "лисій" гумі.

"Експлуатація літньої гуми апріорі призводить до збільшення кількості ДТП і шансів, що машина потрапить в аварію. Відповідно, людина, виїжджаючи на такій гумі, повинна розраховувати на те, що вона небезпечна для інших учасників дорожнього руху. Тут навіть не можна говорити про те, що є якась необережність – людина усвідомлює свої дії. Якщо людина усвідомлює свої дії й здійснює порушення, то це умисне порушення, і повинна бути збільшена відповідальність", - підкреслив він.

До речі, поліція зафіксувала 104 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) в Київській області за добу, 12 грудня.

Нагадаємо, раніше в Патрульній поліції України назвали найбільш засніжені дороги в Україні. Складні погодні умови зафіксовані в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях.

Також ми повідомляли, що "Укравтодор" попереджав про ускладнення на трасах через снігопад.