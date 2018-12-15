"Они не помогают": водителей на "лысой" резине ждет новое наказание

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Штрафы не помогают справиться с ситуацией

Водителей в Украине, которые любят ездить на "лысой" резине ждет новое наказание, которое не останется без последствий. Об этом заявил автоюрист Денис Конюшко, передает "Обозреватель".

"Я бы не ставил вопрос денежных штрафов, потому что они не помогают в Украине абсолютно. Ставил бы вопрос о временном изъятии водительского удостоверения", - сказал он.

Более того, Конюшко также пояснил, в чем заключается главная опасность езды на "лысой" резине.

"Эксплуатация летней резины априори приводит к увеличению количества ДТП и шансов, что машина попадет в аварию. Соответственно, человек, выезжая на такой резине, должен рассчитывать на то, что он опасен для других участников дорожного движения. Тут даже нельзя говорить о том, что есть какая-то неосторожность – человек осознает свои действия. Если человек осознает свои действия и совершает нарушение, то это умышленное нарушение, и должна быть увеличена ответственность", - подчеркнул он.

Кстати, полиция зафиксировала 104 дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в Киевской области за сутки, 12 декабря.

Напомним, ранее в Патрульной полиции Украины назвали самые заснеженные дороги в Украине. Сложные погодные условия зафиксированы в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях.

Также мы сообщали, что "Укравтодор" предупреждал об осложнениях на трассах из-за снегопада.