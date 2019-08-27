ONUKA їде в Китай: названа причина

ONUKA зіграє свої перші концерти в Китаї
ONUKA вперше у своїй історії дасть серію концертів у Китаї.
З відеороликів, які опубліковані у соціальних мережах популярної української групи, стало відомо, що колектив зіграє два сольних лайва в Гуанчжоу і Тяньцзінь, а також візьме участь у 12 Міжнародному фестивалі молодіжного мистецтва в Гуанчжоу. Подія є знаковою для культурного життя країни - щорічно на заході виступають десятки гуртів з Китаю та зарубіжжя, а їх виступи транслює національне телебачення КНР.
На сьогоднішньому уроці географії поговоримо про перші гастролі ONUKA в Китайській Народній Республіці. 今年，乌克兰电子乐团ONUKA首次赴华演出。 ⠀ ONUKA #CHINA ⠀ 29.8 Guangzhou Opera House Experimental Theatre 30.8 Guangzhou, 12th China International Youth Arts Festival 1.9 Tianjin, Grand Theatre ⠀ Special thanks go to Google Translate!
ONUKA зіграє свої перші концерти в Китаї
"Ми до останнього не знали, чи вдасться організувати ці концерти, тому тримали гастролі у таємниці. Навіть під час знімань анонсу ми не мали документального підтвердження. Для мене велика радість, розширивши гастрольну географію ONUKA, представити українську музику вперше аудиторії КНР", - говорить фронтвумен групи ONUKA Ната Жижченко.
Фронтвумен ONUKA Ната Жижченко (фото: прес-служба групи)
Концерти української групи відбудуться в кінці серпня-на початку вересня 2019 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ONUKA зіграла на стародавніх свищиках для Музею історії Києва.