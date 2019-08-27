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ONUKA їде в Китай: названа причина

STYLERЖиття    27.08.2019 - 20:02
ONUKA їде в Китай: названа причина
Фронтвумен ONUKA Ната Жижченко (фото: прес-служба групи)

ONUKA зіграє свої перші концерти в Китаї

ONUKA вперше у своїй історії дасть серію концертів у Китаї.

З відеороликів, які опубліковані у соціальних мережах популярної української групи, стало відомо, що колектив зіграє два сольних лайва в Гуанчжоу і Тяньцзінь, а також візьме участь у 12 Міжнародному фестивалі молодіжного мистецтва в Гуанчжоу. Подія є знаковою для культурного життя країни - щорічно на заході виступають десятки гуртів з Китаю та зарубіжжя, а їх виступи транслює національне телебачення КНР.

ONUKA зіграє свої перші концерти в Китаї

"Ми до останнього не знали, чи вдасться організувати ці концерти, тому тримали гастролі у таємниці. Навіть під час знімань анонсу ми не мали документального підтвердження. Для мене велика радість, розширивши гастрольну географію ONUKA, представити українську музику вперше аудиторії КНР", - говорить фронтвумен групи ONUKA Ната Жижченко.

ONUKA їде в Китай: названа причина

Фронтвумен ONUKA Ната Жижченко (фото: прес-служба групи)

Концерти української групи відбудуться в кінці серпня-на початку вересня 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ONUKA зіграла на стародавніх свищиках для Музею історії Києва.

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