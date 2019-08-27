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ONUKA уезжает в Китай: названа причина

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 20:02
ONUKA уезжает в Китай: названа причина
Фронтвумен ONUKA Ната Жижченко (фото: пресс-служба группы)

ONUKA сыграет свои первые концерты в Китае

ONUKA впервые в своей истории даст серию концертов в Китае.

С видеороликов, которые опубликованы в социальных сетях популярной украинской группы, стало известно, что коллектив сыграет два сольных лайва в Гуанчжоу и Тяньцзинь, а также примет участие в 12 Международном фестивале молодежного искусства в Гуанчжоу. Событие является знаковым для культурной жизни страны - ежегодно на мероприятии выступают десятки групп из Китая и зарубежья, а их выступления транслирует национальное телевидение КНР.

ONUKA сыграет свои первые концерты в Китае

"Мы до последнего не знали, удастся организовать эти концерты или нет, поэтому держали гастроли в тайне. Даже во время съемок анонса мы не имели документального подтверждения. Для меня большая радость, расширив гастрольную географию ONUKA, представить украинскую музыку впервые аудитории КНР", - говорит фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко.

ONUKA уезжает в Китай: названа причина

Фронтвумен ONUKA Ната Жижченко (фото: пресс-служба группы)

Концерты украинской группы состоятся в конце августа-начале сентября 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что ONUKA сыграла на древних свищиках для Музея истории Киева.

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