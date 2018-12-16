"Залишки минулого року": українців попередили про подорожчання продуктів

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Озвучено місяць, коли продукти подорожчають

Продукти в Україні можуть подорожчати вже на початку наступного року. Про це заявив економіст Євген Олейніков, передає "Обозреватель".

Так, за його словами, в кінці 2018 будуть продавати залишки минулого року, проте ситуація зміниться вже з наступного місяця.

"В січні ще відбувається дозавантаження рітейлу через залишки минулого року. Тобто, фактично, рітейл робить аналіз того, що і як у нього продавалося, оборотність, рентабельність, і відповідно формує свої замовлення на дозагрузку магазинів", - сказав він.

У той же час, стверджує Олейников, чергове підвищення цін на продукти можна очікувати після того, як магазини закінчать "все підраховувати".

"А вже в лютому, після того, як усі вважали, подивилися остаточно прийняті зміни в податкове законодавство, як вони заробили – вже тоді починається період перегляду цін. Спочатку виробниками, а потім вже по ланцюжку переглядати будуть дистрибуція і рітейл", - підкреслив він.

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