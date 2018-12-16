"Остатки прошлого года": украинцев предупредили о подорожании продуктов

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Озвучен месяц, когда продукты подорожают

Продукты в Украине могут подорожать уже вначале следующего года. Об этом заявил экономист Евгений Олейников, передает "Обозреватель".

Так, по его словам, в конце 2018 будут продавать остатки прошлого года, однако ситуация поменяется уже со следующего месяца.

"В январе еще происходит дозагрузка ритейла через остатки прошлого года. То есть, фактически, ритейл делает анализ того, что и как у него продавалось, оборачиваемость, рентабельность, и соответственно формирует свои заказы на дозагрузку магазинов", - сказал он.

В то же время, утверждает Олейников, очередное повышение цен на продукты можно ожидать после того, как магазины закончат "все подсчитывать".

"А уже в феврале, после того как все посчитали, посмотрели окончательно принятые изменения в налоговое законодательство, как они заработали – уже тогда начинается период пересмотра цен. Сначала производителями, а потом уже по цепочке просматривать будут дистрибуция и ритейл", - подчеркнул он.

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