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"Залишитися в Україні Аркадія переконав я": друг Бабченко звинуватив себе в його смерті

STYLERLIFE        30.05.2018 - 08:44
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Муждабаєв умовив журналіста залишитися в Україні

29 травня в Києві був убитий російський журналіст Аркадій Бабченко. Йому вистрілили в спину кілька разів в під'їзді будинку, в якому він жив. Російський журналіст кримськотатарського походження і близький друг Бабченко Айдер Муждабаєв звинувачує у трагедії себе. Про це він написав у себе на Facebook-сторінці.

"Друзі, я все бачив, все прочитав, всі пропущені дзвінки, спасибі вам всім знайомим і незнайомим. Я не можу нічого писати і нічого лайкати. Вибачте. Залишитися в Україні Аркадія переконав я. Будь я проклятий", - написав Муждабаєв.

Скріншот (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Користувачі мережі відреагували на пост Айдера і страшну новину про смерть журналіста.

"Не ви стріляли, не ви замовляли, ви не загрожували", - написав Назарчук Андрій.

"Немає. Будь проклятий кілер та замовник", - зазначила Вероніка Вишневецька.

"Припиніть! Не наговаривайте на себе! Ви ж бажали йому лише добра!" - відреагувала Ірина Ростовська.

"Справа не в Україні і не в вас. Справа в сучье", - написав Денис Тім.

"Айдер, кріпіться. Підтримайте його сім'ю. І бережіть себе", - прокоментувала Людмила Даценко.

"

Скріншот коментарів (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Читайте також, у Києві вбили Аркадія Бабченко: у мережі сумують по загиблому журналісту.

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