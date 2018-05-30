"Остаться в Украине Аркадия убедил я": друг Бабченко обвинил себя в его смерти

Муждабаев уговорил журналиста остаться в Украине

29 мая в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Ему выстрелили в спину несколько раз в подьезде дома, в котором он жил. Российский журналист крымскотатарского происхождения и близкий друг Бабченко Айдер Муждабаев винит в случившемся себя. Об этом он написал у себя на Facebook-странице.

"Друзья, я все видел, все прочитал, все пропущенные звонки, спасибо вам всем, знакомым и незнакомым. Я не могу ничего писать и ничего лайкать. Простите. Остаться в Украине Аркадия убедил я. Будь я проклят", - написал Муждабаев.

Скриншот (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Пользователи сети отреагировали на пост Айдера и страшную новость о смерти журналиста.

"Не вы стреляли, не вы заказывали, не вы угрожали", - написал Назарчук Андрей.

"Нет. Будь проклят киллер и заказчик", - отметила Вероника Вишневецкая.

"Прекратите! Не наговаривайте на себя! Вы же желали ему только добра!" - отреагировала Ирина Ростовская.

"Дело не в Украине и не в вас. Дело в сучье", - написал Денис Тим.

"Айдер, крепитесь. Поддержите его семью. И берегите себя", - прокомментировала Людмила Даценко.

"

Скриншот комментариев (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Читайте также, в Киеве убили Аркадия Бабченко: в сети скорбят по погибшему журналисту.

Коротко о главном за 29 мая