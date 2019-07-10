Залишив записку: у Києві чоловік вистрибнув з п'ятого поверху

У Києві чоловік вистрибнув з п'ятого поверху (фото: колаж РБК-Україна)

Літній чоловік звів рахунки з життям і попросив нікого не звинувачувати

Самогубство в Києві відбулося сьогодні, 10 червня, вранці в Дарницькому районі на Осокорках. Чоловік років 70-ти вистрибнув з балкона своєї квартири. Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався на вулиці Срібнокільська, 22-А і розглядається поліцією, як суїцид, оскільки померлий залишив передсмертну записку, в якій просив нікого не звинувачувати в тому, що трапилося і повідомити про все синові. Чоловік також залишив номер телефону сина.

У Києві чоловік вистрибнув з п'ятого поверху (фото: kiev.informator.ua)

В даний момент поліція встановлює всі подробиці події.

У Києві чоловік вистрибнув з п'ятого поверху (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що під Сумами повісився 12-річний хлопчик. Дитину виявив його родич, який і викликав швидку допомогу. Лікарям вдалося відновити йому серцебиття, але незважаючи на всі спроби лікарів, дитина не вижила.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві чоловік років 40-ка стрибнув з Мосту закоханих на дорогу і розбився. На місце інциденту приїхала його сестра, але жінка була в шоковому стані, тому не змогла надати правоохоронцям якусь інформацію про загиблого.

Ми також писали про те, що в Київській області в селі Мирне вчитель скоїв самогубство через звинувачення в педофілії. 35-річний викладач повісився в лісі, який знаходився біля села, де він проживав.