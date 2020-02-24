Віддали за борги: в Кам’янському показали шокуючі фото занедбаного хімзаводу

Фото: зруйновані склади ПХЗ (poglyad.info)

Територія продовольчих складів нагадує кадри з апокаліптичного фільму

Мешканці Кам’янського діляться фотографіями занедбаного хімзаводу, продовольчі склади якого свого часу були найбільшими в регіоні, а зараз вщент знищені. В лютому 2020 року, незважаючи на борги, власником цієї бази стала міськрада Кам’янського.

Свого часу відділ робітничого постачання "Придніпровського хімзаводу" був чи не найбільшим у тодішньому Дніпродзержинську, який забезпечував продуктами та харчуванням усі їдальні величезного підприємства, десятки продовольчих магазинів, тому мав величезну базу для зберігання овочів та інших продуктів загальною площею більше 18 000 квадратних метрів.

Величезні холодильники, цехи, сховища, кілька величезних складських приміщень, склад сухофруктів, вагарня та ще з десяток різних приміщень - все це колись використовувалося за призначенням.

1 2 3

Зараз же територія продовольчих складів нагадує кадри з апокаліптичного фільму: будівлі напівзруйновані, уся територія перевернута важкою технікою – видранні з землі труби, електричні кабелі та інше цінне майно. Повністю відсутнє будь-яке обладнання. Навіть залізні двері на будівлях зняли.

Після радянських часів ПО "ПХЗ" кілька разів переходила з рук в руки, аж поки у 2010 не опинилась у власності ТОВ "Дніпробізнесбуд". Про компанію інформації не багато, втім один факт став резонансним.

Так, як писало РБК-Україна, у 2015 році Печерський районний суд Києва відмовився зняти арешт з чотирьох двигунів для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які, за даними слідства, приватна компанія планувала продати Російській Федерації (РФ). З клопотанням про зняття арешту до суду звернулася їх власник – та сама компанія "Дніпробізнесбуд".

Щодо ситуації з базою, то за словами заступника міського голови Дмитра Щербатова, ТОВ "Дніпробізнесбуд" кілька років не сплачувало орендну плату за користування земельною ділянкою (точніше у 2014-2016 роках).

"Заборгованість набігла майже 1,7 мільйона гривень. Ще у 2017 році відповідна комісія міськради склала акти та інші документи з вимогами до цієї фірми погасити заборгованість. Та боржники розраховуватись не поспішали, тож у 2018 році міськрада звернулась до суду, аби стягнути з боржника плату за землю", - зазначив чиновник.

У вересні 2019 року ТОВ "Дніпробізнесбуд" ініціювала власне банкрутство, про що свідчить витяг з реєстру судових справ. Втім, уникнути майнової відповідальності не вдалося, суд по стягненню заборгованості міськрада виграла.

Дмитро Щербатов розповідає, що коли нарешті у лютому представники міськради змогли потрапити і побачити майно, власником якого стала міська громада, то були шоковані.

За фактом руйнування цього майнового комплексу до поліції подана заява та ініційоване відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Раді пропонували звільнити від оподаткування радіоактивно-забруднені землі колишнього уранового виробництва "Придніпровського хімзаводу".