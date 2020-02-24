Отдали за долги: в Каменском показали шокирующие фото заброшенного химзавода

Фото: разрушенные склады ПХЗ (poglyad.info)

Территория продовольственных складов напоминает кадры из апокалиптического фильма

Жители Каменского делятся фотографиями заброшенного химзавода, продовольственные склады которого в свое время были крупнейшими в регионе, а сейчас полностью уничтожены. В феврале 2020 года, несмотря на долги, владельцем этой базы стал горсовет Каменского.

В свое время отдел рабочего снабжения "Приднепровского химзавода" был едва ли не крупнейшим в тогдашнем Днепродзержинске, который обеспечивал продуктами и питанием все столовой огромного предприятия, десятки продовольственных магазинов, поэтому имел огромную базу для хранения овощей и других продуктов общей площадью более 18 000 квадратных метров.

Огромные холодильники, цеха, хранилища, несколько огромных складских помещений, склад сухофруктов, весовая и еще с десяток различных помещений - все это когда-то использовалось по назначению.

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Сейчас же территория продовольственных складов напоминает кадры из апокалиптического фильма: полуразрушенные здания, вся территория перевернутая тяжелой техникой – вырванные из земли трубы, электрические кабели и другое ценное имущество. Полностью отсутствует какое-либо оборудование. Даже железные двери на зданиях сняли.

После советских времен "ПХЗ" несколько раз переходил из рук в руки, пока в 2010 не оказался в собственности ООО "Днепробизнесбуд". О компании информации не много, впрочем один факт стал резонансным.

Так, как писало РБК-Украина, в 2015 году Печерский районный суд Киева отказался снять арест с четырех двигателей для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые, по данным следствия, частная компания планировала продать Российской Федерации (РФ). С ходатайством о снятии ареста в суд обратился их владелец – компания "Днепробизнесбуд".

Относительно ситуации с базой, то по словам заместителя городского головы Дмитрия Щербатова, ООО "Днепробизнесбуд" несколько лет не платило арендную плату за пользование земельным участком (точнее в 2014-2016 годах).

"Задолженность набежала почти 1,7 миллиона гривен. Еще в 2017 году соответствующая комиссия горсовета составила акты и другие документы с требованиями к этой фирме погасить задолженность. Но должники рассчитываться не спешили, поэтому в 2018 году горсовет обратилась в суд, чтобы взыскать с должника плату за землю", - отметил чиновник.

В сентябре 2019 года ООО "Днепробизнесбуд" инициировала собственное банкротство, о чем свидетельствует выписка из реестра судебных дел. Впрочем, избежать имущественной ответственности не удалось, суд по взысканию задолженности горсовет выиграла.

Дмитрий Щербатов рассказывает, что когда наконец в феврале представители горсовета смогли попасть и увидеть имущество, владельцем которого стала городская община, то были шокированы.

По факту разрушения этого имущественного комплекса в полиции подано заявление и инициировано открытое уголовное производство.

Напомним, ранее в Раде предлагали освободить от налогообложения радиоактивно-загрязненные земли бывшего уранового производства "Приднепровского химзавода".