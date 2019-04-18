Віддати в АТО: в мережі бурхливо відреагували на купівлю Ferrari Гладковським-молодшим

Син Олега Гладковського придбав елітний спорткар
Олег Гладковський-молодший купив елітний спорткар Ferrari 599 GTB. Припаркований автомобіль, зареєстрований на сина сканадального екс-заступника секретаря РНБО, виявив журналіст Олександр Дубинський, який опублікував фото авто в Facebook.
Відомо, що Ferrari є вживаним. Але тим не менше, ціна на такий спорткар становить близько 3,5 мільйонів гривень.
Гладковський-молодший купив Ferrari (скрін: facebook.com/dubinskyi)
"Розглянути автомобіль ближче можна на стоянці Укрпромінвесту по вул. Електриків 29-А", - написав журналіст.
Ferrari Гладковського-молодшого випущений в 2008 році і оснащений шестилітровим 620-сильним V12. Купе розганяється до сотні за 3,7 с і розвиває 330 км/год.
У мережі з'явилися "паспортні дані" автомобіля і його технічні характеристики.
Гладковський-молодший купив Ferrari (скрін: twitter.com/sergonaumovich)
Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину, вони залишили безліч коментарів.
Нагадаємо, батька і сина Гладковських (до 2014 року - Свинарчуків. - Ред.) звинувачують у розкраданні коштів з оборонного комплексу. Розслідування цих фактів триває, але 4 березня Порошенко звільнив Олега Гладковского із займаної посади.
До речі, раніше Гладковский-молодший відповів на скандальне журналістське розслідування про корупцію в оборонній сфері. Зробив він це у "оригінальній" манері - записав відеопародію на програму "Наші гроші", яка і провела розслідування.
Раніше в мережі бурхливо відреагували на звільнення Олега Гладковського.