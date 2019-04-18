Отдать в АТО: в сети бурно отреагировали на покупку Ferrari Гладковским-младшим

Сын Олега Гладковского приобрел элитный спорткар
Олег Гладковский-младший купил элитный спорткар Ferrari 599 GTB. Припаркованный автомобиль, зарегистрированный на сына сканадального экс-заместителя секретаря СНБО, обнаружил журналист Александр Дубинский, опубликовавший фото авто в Facebook.
Известно, что Ferrari является подержанным. Но тем не менее, цена на такой спорткар составляет около 3,5 миллионов гривен.
Гладковский-младший купил Ferrari (скрин: facebook.com/dubinskyi)
"Рассмотреть автомобиль поближе можно на стоянке Укрпроминвеста по ул. Электриков 29-А", - написал журналист.
Ferrari Гладковского-младшего выпущен в 2008 году и оснащен шестилитровым 620-сильным V12. Купе разгоняется до сотни за 3,7 с и развивает 330 км/ч.
В сети появились "паспортные данные" автомобиля и его технические характеристики.
Гладковский-младший купил Ferrari (скрин: twitter.com/sergonaumovich)
Пользователи сети бурно отреагировали на подобную новость, они оставили множество комментариев.
Напомним, отца и сына Гладковских (до 2014 года - Свинарчуков. - Ред.) обвиняют в расхищении средств из оборонного комплекса. Расследование этих фактов продолжается, но 4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского с занимаемой должности.
К слову, ранее Гладковский-младший ответил на скандальное журналистское расследование о коррупции в оборонной сфере. Сделал он это в "оригинальной" манере - записал видеопародию на программу "Наші гроші", которая и провела расследование.
Ранее в сети бурно отреагировали на увольнение Олега Гладковского.