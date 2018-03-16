Батько вбивав, а син чекав в машині: подробиці вбивства багатодітній матері під Києвом

Моторошне вбивство сколихнуло всю Україну

Правоохоронці встановили особи та затримали підозрюваних у жахливому вбивстві матері трьох дітей Лілії Гордєєвої під Києвом. Про це передає "Обозреватель".

Повідомляється, що до скоєння злочину причетні чотири людини. Вони вже затримані правоохоронцями. Безпосередньо наносив удари ножем 42-річний киянин.

На місце злочину підозрюваний приїхав на джипі Infiniti разом зі своїм 21-річним сином — студентом одного із столичних вузів. За даними джерела ЗМІ, під час вбивства хлопець чекав батька в машині.

У поліції вважають, що вбивство сталося в результаті бізнес-конфлікту. У Лілії Гордєєвої та 42-річного киянина нібито були судові тяжби.

У жінки, яка була матір'ю-одиначкою, залишилися троє дітей.

Фото: Лілія Гордєєва (facebook.com/liligordeeva)

Відомо, що молодшому сину три роки, а дочці - дев'ять років.

Лілія Гордєєва раніше працювала в банку, була підприємцем.

Фото: Лілія Гордєєва (facebook.com/liligordeeva)

Також в мережі повідомили, що 17 березня в Шевченківському суді міста Києва (вулиця Дегтярівська, 31А) відбудеться слухання про обрання запобіжного заходу для вбивць Лілі Гордєєвої. Знайомі жінки закликають всіх небайдужих громадян прийти під стіни суду.

Фото: Лілія Гордєєва (facebook.com/liligordeeva)

"Ми хочемо справедливого покарання і обрання тримання під вартою. Просимо вас прийняти участь в акції громадського впливу", - написав Юрій Ткаченко на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/ЮрийТкаченко)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це. У мережі закликають поширювати інформацію про трагедію, щоб убивця не залишився безкарним.

Скріншот коментарів (facebook.com/ЮрийТкаченко)

У мережі відзначають, що зараз людям просто страшно жити.

"Це ж як треба було насолити, щоб пішли на таке вбивство і не подивилися на дітей", - пише Людмила Белская.

"Не обов'язково, багато себе царями життя вважають, от і все", - відповіла Ірина Нічик.

Скріншот коментарів (facebook.com/ЮрийТкаченко)

Раніше повідомлялося, що в Київській області вбивця біля дитячого садка завдав більше десяти колото-різаних ран багатодітній матері.

Загиблою виявилася 43-річна мати трьох дітей, вдова. Жінка також була приватним підприємцем. Відомо, що ввечері жінка йшла у дитячий садок, щоб забрати сина. Поблизу входу в навчальний заклад на неї напав невідомий чоловік і наніс ножові поранення.