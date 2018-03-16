Отец убивал, а сын ждал в машине: подробности убийства многодетной матери под Киевом

Жуткое убийство всколыхнуло всю Украину

Правоохранители установили личности и задержали подозреваемых в жутком убийстве матери троих детей Лилии Гордеевой под Киевом. Об этом передает "Обозреватель".

Сообщается, что к совершению преступлению причастны четыре человека. Они уже задержаны правоохранителями. Непосредственно удары ножом наносил 42-летний киевлянин.

На место преступления подозреваемый приехал на джипе Infiniti вместе со своим 21-летним сыном — студентом одного из столичных вузов. По данным источника СМИ, во время убийства парень ждал отца в машине.

В полиции считают, что убийство произошло в результате бизнес-конфликта. У Лилии Гордеевой и 42-летнего киевлянина якобы были судебные тяжбы.

У женщины, которая была матерью-одиночкой, остались трое детей.

Фото: Лилия Гордеева (facebook.com/liligordeeva)

Известно, что младшему сыну три года, а дочери - девять лет.

Лилия Гордеева ранее работала в банке, была предпринимателем.

Фото: Лилия Гордеева (facebook.com/liligordeeva)

Также в сети сообщили, что 17 марта в Шевченковском суде города Киева (улица Дегтяревская, 31А) состоится слушание об избрании меры пресечения для убийц Лили Гордеевой. Знакомые женщины призывают всех неравнодушных граждан прийти под стены суда.

Фото: Лилия Гордеева (facebook.com/liligordeeva)

"Мы хотим справедливого наказания и избрания содержания под стражей. Просим вас принять участие в акции общественного влияния", - написал Юрий Ткаченко на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/ЮрийТкаченко)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это. В сети призывают распространять информацию о трагедии, чтобы убийца не остался безнаказанным.

Скриншот комментариев (facebook.com/ЮрийТкаченко)

В сети отмечают, что сейчас людям просто страшно жить.

"Это ж,как надо было насолить, чтобы пошли на такое убийство и не посмотрели на детей", - пишет Людмила Белская.

"Не обязательно, многие себя царями жизни считают, вот и все", - ответила Ирина Ничик.

Скриншот комментариев (facebook.com/ЮрийТкаченко)

Ранее сообщалось, что в Киевской области убийца возле детского садика нанес более десяти колото-резаных ран многодетной матери.

Погибшей оказалась 43-летняя мать троих детей, вдова. Женщина также была частным предпринимателем. Известно, что вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее напал неизвестный мужчина и нанес ножевые ранения.