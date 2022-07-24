RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вони відкладають яйця: Комаровський назвав способи захиститися від комарів

Фото: Доктор Комаровський пояснив, як боротися з комарами (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Комарі особливо докучають в літній період, їх укуси можуть навіть викликати алергію у деяких людей.

Заслужений український педіатр Євген Комаровський пояснив, як боротися з надокучливими кровопивцями вдома.

Як захиститися від комарів

Отже, перше правило, якщо погода дозволяє - носіть одяг з довгими рукавами або штани (джинси).

Встановіть москітні сітки на вікна і двері. Користуйтеся кондиціонером, не нехтуйте цією технікою.

Використовуйте репеленти на основі ДЕТА. Вміст ДЕТА не повинен перевищувати 30%. Завжди читайте інструкцію із застосування препарату.

Дуже важливо. Комарі відкладають яйця біля води, тому виливайте або міняйте воду з будь-яких ємностей у дворі. Наприклад, лійки, відра, шини, квіткові горщики, декоративні ставки, басейни й так далі.

Які захворювання можуть переносити комарі

Найчастіше тінь на комарів кидає малярія. Це небезпечне для життя захворювання, яке передається при укусах інфікованих комарів-переносників роду Anopheles. Саме захворювання викликають паразити сімейства Plasmodium, але не всі, а тільки п'ять видів, два з них - P. falciparum і P. vivax - найбільш небезпечні.

Найбільшому ризику зараження схильні туристи, які подорожують по Африці, Індії, Шрі-Ланці, Бразилії, В'єтнаму і Колумбії. Тому перед поїздкою мандрівникам пропонують курс хіміопрофілактики.

Вам буде цікаво прочитати, як вибрати найкращий засіб від комарів і кліщів.

А раніше ми писали про безвідмовні рецепти засобів від комарів, які кожен зможе зробити сам в домашніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский