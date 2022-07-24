Вони відкладають яйця: Комаровський назвав способи захиститися від комарів

Як захиститися від комарів

Отже, перше правило, якщо погода дозволяє - носіть одяг з довгими рукавами або штани (джинси).

Встановіть москітні сітки на вікна і двері. Користуйтеся кондиціонером, не нехтуйте цією технікою.

Використовуйте репеленти на основі ДЕТА. Вміст ДЕТА не повинен перевищувати 30%. Завжди читайте інструкцію із застосування препарату.

Дуже важливо. Комарі відкладають яйця біля води, тому виливайте або міняйте воду з будь-яких ємностей у дворі. Наприклад, лійки, відра, шини, квіткові горщики, декоративні ставки, басейни й так далі.

Які захворювання можуть переносити комарі

Найчастіше тінь на комарів кидає малярія. Це небезпечне для життя захворювання, яке передається при укусах інфікованих комарів-переносників роду Anopheles. Саме захворювання викликають паразити сімейства Plasmodium, але не всі, а тільки п'ять видів, два з них - P. falciparum і P. vivax - найбільш небезпечні.

Найбільшому ризику зараження схильні туристи, які подорожують по Африці, Індії, Шрі-Ланці, Бразилії, В'єтнаму і Колумбії. Тому перед поїздкою мандрівникам пропонують курс хіміопрофілактики.