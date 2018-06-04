"Відверті перекручування": Лінчевський прокоментував своє висловлювання про смерть онкохворих (відео)

Раніше чиновник сказав, що виділення грошей на лікування недоцільне, оскільки "вони всі помруть"

Заступник виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Андрій Лінчевський прокоментував своє скандальне висловлювання про лікування онкохворих.

Під час брифінгу Лінчевський зазначив, що фрагменти засідання Рахункової Палати, які поширюються в соцмережах, не відображають ні хід засідання, ні позицію МОЗ.

"Мені шкода, що слова, вирвані з контексту, образили або обурили пацієнтів, їх сім'ї та небайдужих громадян. Маніпуляції на тему лікування важкохворих пацієнтів, відверті перекручування, виривання з контексту шкодять і самим пацієнтам, і суспільству в цілому", - зазначив Лінчевський.

Наживо: заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський надає оперативний коментар щодо висновків аудиту Рахункової Палати України щодо ефективності програми "Лікування громадян України за кордоном". Міністерство охорони здоров'я України стурбоване активним поширенням окремих уривків виступу заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, вирваних з загального контексту плідного діалогу МОЗ України з Рахунковою палатою України. МОЗ України вважає звіт Рахункової палати за результатами аудиту програми високопрофесійним документом, що буде використаний для подальших змін. Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 4 червня 2018 р.

Відео з Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Чиновник також додав, що в дискусії під час засідання Рахункової Палати МОЗ звинуватили у неефективному та неэкономном витрачання коштів на лікування пацієнтів за кордоном, тому що 25% пацієнтів, які відправляються за кордон на трансплантацію, помирають.

На це, за словами заступника міністра, під час засідання він відповів, що навіть якщо тільки один пацієнт з 100 має шанс на одужання, треба лікувати всіх 100.

"Мої слова висмикнуті і не відображають дійсної позиції МОЗ і того, про що йшлося на засіданні", - підкреслив Лінчевський.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація про те, що Лінчевський гостро висловився щодо розподілу державних коштів на безкоштовне лікування.

"Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використання грошей. У сухому залишку - 25 відсотків пацієнтів, власне, вмирають. Тобто, кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми нуль відсотків. Ці проблеми, тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго", - сказав він.

Раніше Супрун відреагувала на слова Лінчевського про лікування онкохворих.

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