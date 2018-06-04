"Откровенные передергивания": Линчевский прокомментировал свое высказывание о смерти онкобольных (видео)

Ранее чиновник сказал, что выделение денег на лечение нецелесообразное, так как "они все умрут"

Заместитель исполняющей обязанности министра здравоохранения Андрей Линчевский прокомментировал свое скандальное высказывание о лечении онкобольных.

Во время брифинга Линчевский отметил, что фрагменты заседания Счетной Палаты, которые распространяются в соцсетях, не отражают ни ход заседания, ни позицию Минздрава.

"Мне жаль, что слова, вырванные из контекста, оскорбили или возмутили пациентов, их семьи и неравнодушных граждан. Манипуляции на теме лечения тяжелобольных пациентов, откровенные передергивания, вырывание из контекста вредят и самим пациентам, и обществу в целом", - отметил Линчевский.

Наживо: заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський надає оперативний коментар щодо висновків аудиту Рахункової Палати України щодо ефективності програми “Лікування громадян України за кордоном”. Міністерство охорони здоров’я України стурбоване активним поширенням окремих уривків виступу заступника міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського, вирваних з загального контексту плідного діалогу МОЗ України з Рахунковою палатою України. МОЗ України вважає звіт Рахункової палати за результатами аудиту програми високопрофесійним документом, що буде використаний для подальших змін. Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 4 червня 2018 р.

Видео с Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Чиновник также добавил, что в дискуссии во время заседания Счетной Палаты Минздрав обвинили в неэффективном и неэкономном расходовании средств на лечение пациентов за рубежом, потому что 25% пациентов, которые отправляются за границу на трансплантацию, умирают.

На это, по словам замминистра, во время заседания он ответил, что даже если только один пациент из 100 имеет шанс на выздоровление, надо лечить всех 100.

"Мои слова выдернуты и не отражают действительной позиции Минздрава и того, о чем говорилось на заседании", - подчеркнул Линчевский.

Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что Линчевский остро высказался в отношении распределения государственных средств на бесплатное лечение.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке - 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов. Эти проблемы, то есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - сказал он.

Ранее Супрун отреагировала на слова Линчевского о лечении онкобольных.

Топ-10 развенчанных мифов от Уляны Супрун