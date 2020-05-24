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Відкриття зоопарку в Києві викликало небувалий ажіотаж: натовп людей стояв без масок

STYLERЖиття    24.05.2020 - 16:26
Відкриття зоопарку в Києві викликало небувалий ажіотаж: натовп людей стояв без масок
Зоопарк у Києві (колаж: РБК-Україна)

У київському зоопарку після відкриття відбувся ажіотаж

Зоопарк у Києві відкрився вчора, 23 травня, після тривалої реконструкції. Під час свого брифінгу мер міста Віталій Кличко запросив усіх відвідати оновлений зоопарк. Мешканці та гості столиці прислухалися до слів мера і прийшли на відкриття. При цьому біля зоопарку утворилися величезні черги.

Всім стало цікаво побачити оновлений зоопарк, в якому провели масштабні реставраційні роботи. У черзі зовсім забули про соціальну дистанцію. Крім того, багато людей було без масок.

Відкриття зоопарку в Києві викликало небувалий ажіотаж: натовп людей стояв без масок

Черга в київський зоопарк (фото: Telegram-канал PavlovskyNEWS)

Також вздовж проспекту Перемоги організувалася імпровізована стоянка з автомобілів відвідувачів зоопарку. Відповідні фотографії опублікував Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Відкриття зоопарку в Києві викликало небувалий ажіотаж: натовп людей стояв без масокВідкриття зоопарку в Києві викликало небувалий ажіотаж: натовп людей стояв без масок

Черга в київський зоопарк (фото: Telegram-канал PavlovskyNEWS)

Нагадаємо, що, за словами Кличка, після відкриття і до кінця карантину в Україні відвідувачі та співробітники зоопарку повинні дотримуватися всіх норм безпеки. На вході в зоопарк відвідувачам повинні перевіряти температуру. Також обов'язково при вході необхідно надягати маску.

У столичному зоопарку також має бути обмежена кількість відвідувачів. На території зоопарку зробили новий комплекс входу, а також встановили новий універсальний вольєр для птахів і тварин, громадські туалети та медпункт.

Крім того, триває будівництво приматника, паркування на 500 автомобілів, фудкорту і океанаріуму. Друга черга повинна відкритися в липні цього року.

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Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Київзоопарк
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