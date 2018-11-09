"Чи скасують в Україні декретну відпустку?": розвінчуємо чутки

Колаж: РБК-Україна

Програма "Муніципальна няня" стартує з січня 2019 року

Українки обурені — по мережі "гуляє" інформація, мовляв, з 2019 року жінок ледь не насильно будуть змушувати повертатися на роботу після закінчення законної декретної відпустки.

"В Україні з нового року скасовують декрет. На його зміну прийдуть няні", — з таким шокуючим твердженням починається один із facebook-постів.

Так, на своїй facebook-сторінці Светік Олішевська пише: "Із-за дірок у бюджеті, нинішня влада, закладаючи бюджет на новий рік, вирішила, що матусі дуже багато сидять в декреті! Буде так: народила, місяць відійшла і будь люб'язна газуй і паши на радість дяді. А держава буде компенсувати 1500!!!! грн на наню... При вартості няні МІНІМУМ 8-9тысяч".

Скріншот поста: facebook.com/svetik.olishevskaya

Редакція STYLER розбирається, в чому суть проблеми", із-за чого виник такий міф і чи справді "в Україні скасують декретну відпустку".

"Всьому провиною" програма "Муніципальна няня"

Судячи з усього, чутки про "скасування декрету" виникли із-за невірного розуміння і трактування нової державної програми — "Муніципальна няня".

Багато батьків після закінчення декретної відпустки приймають рішення повернутися на роботу. Якщо фінансові можливості дозволяють, батьки можуть скористатися послугами няні.

Згідно з програмою "Муніципальна няня", з 1 січня 2019 року держава пропонує частково покривати витрати за послуги нянь! Допомога буде складати приблизно 1500 грн за кожен місяць роботи няні.

Для цього батьки самі знаходять своїй дитині няню, офіційно укладають з нею договір про працевлаштування, а в кінці року надають документи на відшкодування обіцяної компенсації від Кабміну.

Таким чином, держава хоче допомогти мамі, особливо якщо вона працює.

І тут дуже важливо відзначити, що компенсацію за послуги няні може отримати як працююча, так і НЕ ПРАЦЮЮЧА мама!

"Мама може не виходити на роботу, а просто наймати няню для допомоги, і за це можна отримувати таку компенсацію", — пояснила в коментарі ВВС заступник міністра соцполітики Олександра Чуркіна.

Більш того, отримати часткове покриття витрат за послуги няні можуть батьки дітей у віці до трьох років!

Тобто мови про те, що жінок "будуть примушувати виходити на роботу" або "скасовують відпустку по догляду за дитиною", взагалі немає!

"Декретна відпустка" і відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — розбираємося з поняттями

У світлі виниклого "декретного скандалу" слід також розібратися з основними поняттями

Так, в Законі Україні "Про відпустки" чітко говориться, що до соціальних відпусток відносяться наступні:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Саме відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами в "народі" звикли називати просто — "декрет".

У "декрет", згідно з законодавством, жінка може вийти:

до пологів — 70 календарних днів;

а також після пологів — 56 календарних днів (70 — у разі народження двох і більше дітей або складних пологів).

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами ОПЛАЧУЄТЬСЯ з Фонду соціального страхування, в який роботодавець (у разі офіційного працевлаштування) щомісяця утримує з вашої зарплати певну страхову суму.

Так от, законного права жінки в Україні піти в "декрет" ніхто не відміняв! Як і її абсолютно законного права продовжити його!

Так ми переходимо до відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами жінка (за бажанням!) має право взяти відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

При цьому за нею зберігається її робоче місце, на яке вона може повернутися в будь-який час протягом трьох років, узятих на догляд за дитиною.

У свою чергу компанія, де працює жінка, вже за рахунок власних коштів може надавати їй частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості.

А от з 2019 року держава буде надавати батькам ще одну допомогу — частково компенсувати витрати на няню, про що ми вже писали вище.

Також зазначимо, що розмір допомоги при народженні дитини в 2019 році, згідно з проектом бюджету, становитиме 41 280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами — по 860 гривень.

Так скасують декретну відпустку чи ні?

Відповідь — ні!

Інформація, що поширилася в мережі, не відповідає дійсності. За батьками зберігається законне право йти як у відпустку в зв'язку з вагітністю та пологами, так і у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З січня 2019 набирає чинності програма "Муніципальна няня", скористатися якою можуть як працюючі, так і не працюючі батьки!

Відео: РБК-Україна