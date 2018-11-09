"Отменят ли в Украине декретный отпуск?": развенчиваем слухи

Коллаж: РБК-Украина

Программа "Муниципальная няня" стартует с января 2019 года

Украинки возмущены — по сети "гуляет" информация, мол, с 2019 года женщин едва ли не насильно будут вынуждать возвращаться на работу по истечении законного декретного отпуска.

"В Украине с нового года отменяют декрет. На его смену придут няни", — с таким шокирующим утверждением начинается один из facebook-постов.

Так, на своей facebook-страничке Светик Олишевская пишет: "Из-за дыр в бюджете, нынешняя власть, закладывая бюджет на новый год, решила, что мамочки слишком много сидят в декрете! Будет так: родила, месяц отошла и будь любезна газуй и паши на радость дяди. А "держава" будет компенсировать 1500!!!! грн на наню... При стоимости няни в МИНИМУМ 8-9тысяч".

Скриншот поста: facebook.com/svetik.olishevskaya

Редакция STYLER разбирается, в чем суть "проблемы", из-за чего возник такой миф и действительно ли "в Украине отменят декретный отпуск".

"Всему виной" программа "Муниципальная няня"

Судя по всему, слух об "отмене декрета" возник из-за неверного понимания и трактовки новой государственной программы — "Муниципальная няня".

Многие родители по истечении декретного отпуска принимают решение вернуться на работу. Если финансовые возможности позволяют, родители могут воспользоваться услугами няни.

Согласно программе "Муниципальная няня", с 1 января 2019 года государство предлагает частично покрывать расходы за услуги нянь! Помощь будет составлять примерно 1500 грн за каждый месяц работы няни.

Для этого родители сами находят своему ребенку няню, официально заключают с ней договор о трудоустройстве, а в конце года предоставляют документы на возмещение обещанной компенсации от Кабмина.

Таким образом, государство хочет помочь маме, особенно если она работает.

И здесь очень важно отметить, что компенсацию за услуги няни может получить как работающая, так и НЕ РАБОТАЮЩАЯ мама!

"Мама может не выходить на работу, а просто нанимать няню для помощи, и за это можно получать такую ​​компенсацию", — объяснила в комментарии ВВС заместитель министра соцполитики Александра Чуркина.

Более того, получить частичное покрытие расходов за услуги няни могут родители детей в возрасте до трех лет!

То есть речи о том, что женщин "будут принуждать выходить на работу" или "отменять отпуск по уходу за ребенком", вообще нет!

"Декретный отпуск" и отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста — разбираемся с понятиями

В свете возникшего "декретного скандала" следует также разобраться с основными понятиями.

Так, в Законе Украине "Об отпусках" четко говорится, что к социальным отпускам относятся следующие:

отпуск в связи с беременностью и родами;

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Именно отпуск в связи с беременностью и родами в "народе" привыкли называть просто — "декрет".

В "декрет", согласно законодательству, женщина может выйти:

до родов —70 календарных дней;

а также после родов — 56 календарный дней (70 — в случае рождения двух и больше детей или сложных родов).

Отпуск в связи с беременностью и родами ОПЛАЧИВАЕТСЯ из Фонда социального страхования, в который работодатель (в случае официального трудоустройства) ежемесячно удерживает с вашей зарплаты определенную страховую сумму.

Так вот, законного права женщины в Украине уйти в "декрет" никто не отменял! Как и ее совершенно законного права продлить его!

Так мы переходим к отпуску по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

После окончания отпуска в связи с беременностью и родами женщина (по своему желанию!) имеет право взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

При этом за ней сохраняется ее рабочее место, на которое она может вернуться в любое время в течение трех лет, взятых на уход за ребенком.

В свою очередь компания, где работает родитель, уже за счет собственных средств может предоставлять ему частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком большей продолжительности.

А вот с 2019 года государство будет предоставлять родителям еще одну помощь — частично компенсировать расходы на няню, о чем мы уже писали выше.

Также отметим, что размер пособия при рождении ребенка в 2019 году, согласно проекту бюджета, будет составлять 41 280 гривен. Выплата указанного пособия осуществляется единовременно в сумме 10 320 гривен, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями — по 860 гривен.

Так отменят декретный отпуск или нет?

Ответ — нет!

Распространившаяся в сети информация не соответствует действительности. За родителями сохраняется законное право уходить как в отпуск в связи с беременностью и родами, так и в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. С января 2019 в силу вступает программа "Муниципальная няня", воспользоваться которой могут как работающие, так и не работающие родители!

Видео: РБК-Украина