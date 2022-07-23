Як і чим відмити сліди від комах з автомобіля: прості та ефективні способи

Під час поїздок міжміським трасам жуки й метелики розбиваються об передні частини авто, засмічують радіатор та налипають на бампері, капоті та лобовому склі.

Як і чим відмити сліди від комах - читайте нижче .

Літо - час комах, які докучають не тільки людям, а й техніці. Варто проїхати пару десятків кілометрів по трасі, як лобове скло, бампер і решітка радіатора покриваються товстим шаром комах.

Скільки б ви не намагалися відмити "Керхером", без спеціальних засобів цього зробити не вийде. Треба флакончик автохімії або чудодійний склад народного засобу.

У багатьох господинь є меламінова губка, яка зроблена з меламіну, органічної речовини з дуже дбайливим абразивним ефектом. Губка легко прибере комах в будь-якої кількості. Таку губку потрібно спочатку спробувати на непомітному місці, а після, пройти всі покриті мухами поверхні.

Принцип роботи простий: помивши машину, не приступаємо до обтирань, а оглядаємо бампер, крила, грати, стійки і всі інші елементи що цікавлять нас. Акуратними і легкими круговими рухами, обов'язково "по воді" починаємо прибирати пляму за плямою, скільки б їх не було. Пам'ятайте, у вас в руках абразивний склад, який запросто може залишити подряпини, якщо тиснути і жати.

Меламінова губка продається в будь-якому господарському магазині і коштує копійки.

Також для вирішення цієї проблеми можна скористатися спеціальним засобом, однак це дороге задоволення. А ефект триває лише до наступних поїздок. Потім потрібно купувати черговий флакончик з дорогою рідиною.

Можна покривати поверхню транспортного засобу перед далекими поїздками гарячим воском. Після цього машині не будуть страшні комахи, дрібні камінчики та подряпини гілками. Після обробки автомобіля воском, він буде блищати як новий. Плями, що утворилися від комах, без проблем прибираються за допомогою мокрої ганчірки.