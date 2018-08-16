Відправив в нокдаун: депутати Мосійчук і Шахов побилися в прямому ефірі (відео)

Скріншот з відео: youtube.com/ТелеканалПрямий

Шахов так вдарив Мосійчука, що той аж упав на підлогу

Народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов побився з депутатом-"радикалом" Ігорем Мосийчуком. Інцидент стався в прямому ефірі телеканалу "Прямий".

"Я хочу звернутися до шановного свого товариша і колеги Сергія Шахова. Не вживайте слова, які Вам не личить вживати, і не будьте напіввагітним. Не можна бути в опозиції до уряду і представляти АП. Ви виглядаєте дуже смішно... Ви іноді тут говорите не по темі", - заявив Мосійчук.

"На гей-паради не ходіть, будь ласка, будьте чоловіком", - відповів Шахов.

Ця фраза і стала причиною скандалу.

Мосійчук, схопившись зі свого місця, різко відповів, що ніколи не ходив на "гей-паради" і зажадав від Шахова вибачень. Також він назвав опонента "базарною бабою" і "обнальщиком грошей сина Януковича".

Після цих слів Шахов спочатку назвав "радикала" "хворою людиною", а потім вдарив в область шиї, в результаті чого депутат впав. Піднявшись, Мосійчук намагався вдарити Шахова своєю тростиною.

Відео: Бійка Шахова та Мосійчука (youtube.com/ТелеканалПрямий)

В конфлікт змушена була втрутитися ведуча, яка намагалася розборонити розлючених депутатів.

Згодом сутичка між нардепами продовжилася в ліфті офісу телеканалу.

Відео: Бійка Шахова та Мосійчука (youtube.com/ТелеканалПрямий)

Раніше позафракційний народний депутат Сергій Мельничук і депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько влаштували бійку після ефіру ток-шоу на телеканалі NewsOne.

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