Черкасские депутаты жестоко избили женщину: появились новые подробности

После драки в больницу отправилось несколько пострадавших

Женщина, которую избили депутаты в Черкасской области, находится в реанимации. Об этом сообщает местное издание Uman News.

После инцидента с дракой, которая произошла вечером 8 июня в центре города Христиновка Черкасской области, пострадавшие мужчина и женщина оказались в больнице.

Инцидент произошел после этно-фестиваля "Гроно Калини", где депутат Черкасской облрады Олег Баштан был одним из организаторов. После фестиваля Баштан вместе с друзьями - местными депутатами и чиновниками - решили устроить застолье в парке с распитием алкогольных напитков.

Местная супружеская пара сделала им замечание за неподобающее поведение в публичном месте и начала снимать действия компании на видео. Депутат Олег Баштан начал возмущаться действиями пары и завязалась драка, в ходе которой мужчина и женщина получили множественные травмы.

Сам депутат опровергает обвинения. На странице в Facebook он изложил свою версию событий. Баштан утверждает, что конфликт произошел после того, как "провокаторы" вступили в словесную перепалку с женщинами-волонтерами фестиваля, и якобы они первые распустили руки.

Кроме того, Баштан сообщил, что в драке пострадала его жена. У нее двойной перелом челюсти. Женщине сделали одну операцию и возможно предстоит еще одна.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/Олег Баштан)

На видео, которое опубликовала страница "Карточные Черкассы" в Facebook видно, что жена Олега Баштана действительно принимала участие в драке.

Кроме того, среди участников можно заметить председателя Христиновского районного совета Анатолия Бордуна, депутатов районного совета Виталия Паламарчука и Виталия Пономаренко, а также депутата городского совета Евгения Кулибабу.

Как сообщил Олег Баштан, пострадавшего мужчину зовут Константин Сидорук и вместе с ним были его сторонники и депутат областного совета Роман Похольчук.

Кроме того, депутат заявил, что никого не бил и обвинил Сидорука в том, что тот избил его жену.

Напомним, в Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание.

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