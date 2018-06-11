Черкаські депутати жорстоко побили жінку: з'явилися нові подробиці

Після бійки в лікарню вирушило кілька постраждалих

Жінка, яку побили депутати в Черкаській області, перебуває в реанімації. Про це повідомляє місцеве видання Uman News.

Після інциденту з бійкою, яка сталася увечері 8 червня в центрі міста Христинівка Черкаської області, постраждалі чоловік і жінка опинилися в лікарні.

Інцидент стався після етно-фестивалю "Гроно Калини", де депутат Черкаської облради Олег Баштан був одним з організаторів. Після фестивалю Баштан разом з друзями - місцевими депутатами та чиновниками - вирішили влаштувати гуляння в парку з розпиттям алкогольних напоїв.

Місцева подружня пара зробила їм зауваження за неналежну поведінку в громадському місці і почала знімати дії компанії на відео. Депутат Олег Баштан почав обурюватися діями пари і зав'язалася бійка, в ході якої чоловік і жінка отримали численні травми.

Сам депутат спростовує звинувачення. На сторінці в Facebook він виклав свою версію подій. Баштан стверджує, що конфлікт стався після того, як "провокатори" вступили в словесну перепалку з жінками-волонтерами фестивалю, і нібито вони перші розпустили руки.

Крім того, Баштан повідомив, що в бійці постраждала його дружина. У неї подвійний перелом щелепи. Жінці зробили одну операцію і, можливо, належить ще одна.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/Олег Баштан)

На відео, яке опублікувала сторінка "Карткові Черкаси" в Facebook видно, що дружина Олега Баштану дійсно брала участь у бійці.

Крім того, серед учасників можна помітити голову Христинівської районної ради Анатолія Бордуна, депутатів районної ради Віталія Паламарчука та Віталія Пономаренка, а також депутата міської ради Євгена Кулибабу.

Як повідомив Олег Баштан, постраждалого чоловіка звуть Костянтин Сидорук і разом з ним були його прихильники і депутат обласної ради Роман Похольчук.

Крім того, депутат заявив, що нікого не бив і звинуватив Сидорука в тому, що той побив його дружину.

Нагадаємо, у Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку за зауваження.

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