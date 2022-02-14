Як відростити довге волосся в домашніх умовах: головні правила

Довге волосся - це класика, воно завжди в моді і прекрасно підходить жінкам будь-якого віку. Однак нерідко виникають проблеми і питання при спробах відростити довгі локони. Як же наблизити мрію до реальності?

Б'юті-блогер Катерина Коцемір розповіла в Instagram про головні правила, які допоможуть вам відростити довге волосся.

1. Ми перестаємо псувати волосся.

Безглуздо починати догляд і відрощувати волосся, якщо ви постійно псуєте його. Що псує волосся? Постійна зміна кольору, жорсткі барвники, термоприлади, недбале ставлення і навіть неправильно підібраний догляд.

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2. Загальний стан здоров'я.

Будь-який збій в організмі може привести до випадання волосся і погіршення структури волосся. Крім зовнішніх факторів, на стан волосся можуть впливати і внутрішні процеси. Перевіряйте своєчасно своє здоров'я, не займайтеся самолікуванням і при сильному, тривалому випаданні, порідінні волосся, звертайтеся до лікаря.

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3. Догляд.

Правильно підібраний догляд (відповідний вашому типу шкіри, волоссю) - вже 50% успіху. Якщо ви розбереєтеся в цих нюансах, ви станете на кілька кроків ближче до красивої, здорової шевелюри.

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Ваш мінімальний базовий догляд повинен включати в себе: скраб/пілінг для шкіри голови, пару шампунів (для чергування), що підходять вашому типу шкіри, 2 маски (живлення і зволоження), кондиціонер і незмивний догляд, відповідний вашому типу волосся (крем, спрей або масло), а також шго (шампунь глибокого очищення.



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Правильний догляд дуже важливий при спробі відростити волосся (фото: freepik.com)

4. Не стрижіть більше, ніж відрощуєте.

Якщо ви кожні два місяці відрізаєте по 5-6 см, то логічно, що довжина волосся буде залишатися колишньою. Прибирайте кінчики в міру необхідності (появи січення/порідіння зрізу).

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5. Використовуйте стимуляцію росту волосся.

Головне, підходити до цього з розумом, не переборщувати зі стимуляторами і робити курсами (1,5-2 місяці). Це прискорить процес відрощування і, в цілому, може зробити зачіску об'ємнішою за рахунок зростання нового волосся. Тоніки, сироватки, маски для росту вам на допомогу.