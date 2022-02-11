Цей домашній засіб змусить рости волосся як на дріжджах: науково доведено

Красиве, довге та здорове волосся -мрія багатьох жінок. Але відростити його вдається далеко не кожній. До яких хитрощів тільки не вдаються представниці прекрасної статі, щоб бути схожими на Рапунцель!

Так, вчені знайшли простий і дешевий домашній засіб, який гарантовано допоможе відростити блискучі локони, пише Ехргеѕѕ .

Хірург з пересадки волосся Сем Сінкір виявив, що саме цибульний сік покращує кровообіг навколо волосяних фолікулів, а це, своєю чергою, сприяє росту волосся.

Річ у тому, що недостатній кровотік позбавляє волосяні цибулини необхідних поживних речовин, внаслідок цього волосся стає ламким і млявими.

Цибулевий сік допоможе стати володаркою сильного і здорового волосся (www.pexels.com)

Згідно з дослідженням, опублікованим у дерматологічному спеціалізованому виданні, цибульний сік володіє воістину унікальними здібностями.

Сік цибулі здатний боротися з алопецією - аутоімунною хворобою, яка зазвичай призводить до локального випадіння волосся. Про це говорять результати клінічного дослідження.

Вчені розділили випробовуваних на дві групи. Перша використовувала очищену водопровідну воду, а друга - цибульний сік. Обидві групи проходили процедури двічі на день протягом двох місяців.

Ті пацієнти, які використовували цибульний сік, відзначали ріст волосся через два тижні після старту експерименту, тоді як позитивні зміни у першій групі були помічені лише у декількох пацієнтів і то через 8 тижнів.