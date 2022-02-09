Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями
Сезонні захворювання, головні болі та проблеми з судинами – всі ці недуги ускладнюють життя і підривають імунітет.
На виручку прийде супер настоянка для зміцнення організму за рецептом тибетських ченців, способом приготування якої поділитися лікар-натуропат Юлія Альошина.
Часник - одна з найдивовижніших рослин. Він багатий вітамінами (B5, B6, C, PP), кальцієм, фосфором, кобальтом, марганцем, міддю, молібденом, селеном і хромом.
Часникова настоянка - джерело корисних речовин (www.pexels.com)
Не дивно, що багато народів беруть його за основу своїх лікарських рецептів. Наприклад, отримала знову зараз популярність часникова вода. Але є свої нюанси, не всім подобається прийом, і запах "після" відповідний.
Як робити тибетську часникову настоянку
350 г часнику потрібно промити та потовкти в дерев'яній ступі. Толкушка теж повинна бути з дерева. Не використовуйте металеві ножі або місткості, інакше може статися небажана хімічна реакція.
200 г часникової маси заливаємо етиловим спиртом (200 мл) з міцністю 70%. Горілку і самогон використовувати не варто.
Приготувати часникову настоянку нескладно вдома (www.pexels.com)
Місткість герметично закриваємо. Струшуємо і залишаємо на 10 днів в темному прохолодному місці.
Через 10 днів за допомогою декількох шарів марлі фільтруємо отриманий настій. Переливаємо в іншу банку, настоюємо ще 3-4 дні.
Тибетські цілителі починають готувати настоянку в фазу Місяця, що росте.
Між прийомами настоянки повинно проходити не менше 3-4 годин. Їсти між прийомами не можна.
Курс можна повторювати раз в 4-5 років.
Скріншот (instagram.com/dr.aleshina)
Що дає один курс прийому?
- Загальне зміцнення організму та імунітету
- Очищення судин
- Позитивний вплив на щитовидну залозу
- Полегшення роботи серця
- Цілющий вплив на судини мозку
- Зменшення головних болів
- Поліпшення стану м'язів
- Поліпшення кольору обличчя і стану шкіри
Нагадаємо, що перед прийомом будь-якого засобу необхідно порадитися з вашим лікарем!
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