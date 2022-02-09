ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями

Новость на русском →
Середа 09 лютого 2022 22:24
Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями Фото: Лікар-натуропат дала рецепт цілющої часникової настоянки (www.pexels.com)
Автор: Styler

Сезонні захворювання, головні болі та проблеми з судинами – всі ці недуги ускладнюють життя і підривають імунітет.

На виручку прийде супер настоянка для зміцнення організму за рецептом тибетських ченців, способом приготування якої поділитися лікар-натуропат Юлія Альошина.

Часник - одна з найдивовижніших рослин. Він багатий вітамінами (B5, B6, C, PP), кальцієм, фосфором, кобальтом, марганцем, міддю, молібденом, селеном і хромом.

Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями

Часникова настоянка - джерело корисних речовин (www.pexels.com)

Не дивно, що багато народів беруть його за основу своїх лікарських рецептів. Наприклад, отримала знову зараз популярність часникова вода. Але є свої нюанси, не всім подобається прийом, і запах "після" відповідний.

Як робити тибетську часникову настоянку

350 г часнику потрібно промити та потовкти в дерев'яній ступі. Толкушка теж повинна бути з дерева. Не використовуйте металеві ножі або місткості, інакше може статися небажана хімічна реакція.

200 г часникової маси заливаємо етиловим спиртом (200 мл) з міцністю 70%. Горілку і самогон використовувати не варто.

Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями
Приготувати часникову настоянку нескладно вдома (www.pexels.com)

Місткість герметично закриваємо. Струшуємо і залишаємо на 10 днів в темному прохолодному місці.

Через 10 днів за допомогою декількох шарів марлі фільтруємо отриманий настій. Переливаємо в іншу банку, настоюємо ще 3-4 дні.

Тибетські цілителі починають готувати настоянку в фазу Місяця, що росте.

Між прийомами настоянки повинно проходити не менше 3-4 годин. Їсти між прийомами не можна.

Курс можна повторювати раз в 4-5 років.

Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями
Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями

Скріншот (instagram.com/dr.aleshina)

Що дає один курс прийому?

  • Загальне зміцнення організму та імунітету
  • Очищення судин
  • Позитивний вплив на щитовидну залозу
  • Полегшення роботи серця
  • Цілющий вплив на судини мозку
  • Зменшення головних болів
  • Поліпшення стану м'язів
  • Поліпшення кольору обличчя і стану шкіри

Нагадаємо, що перед прийомом будь-якого засобу необхідно порадитися з вашим лікарем!

Також лікар-натуропат ділилася рецептом смачного зеленого напою для імунітету .

Нагадаємо, що раніше нутрициолог розповіла про продукти, що провокують акне.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради лікаря
LITE
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022