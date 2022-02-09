Врач поделилась рецептом супер настойки по рецепту тибетских целителей: проверена тысячелетиями

Сезонные заболевания, головные боли и проблемы с сосудами – все эти недуги усложняют жизнь и подрывают иммунитет.

На выручку придет супер настойка для укрепления организма по рецепту тибетских монахов, способом приготовления которой поделилась врач-натуропат Юлия Алешина.

Чеснок — одно из самых удивительных растений. Он богат витаминами (B5, B6, C, PP), кальцием, фосфором, кобальтом, марганцем, медью, молибденом, селеном и хромом.

Чесночная настойка - кладезь полезных веществ (www.pexels.com)

Не удивительно, что многие народы берут его за основу своих лекарственных рецептов. Например, получившая вновь сейчас популярность чесночная вода. Но есть свои нюансы, не все нравится прием, и запах "после" соответствующий.



Как делать тибетскую чесночную настойку



350 г чеснока нужно промыть и растолочь в деревянной ступе. Толкушка тоже должна быть из дерева. Не используйте металлические ножи или емкости, иначе может произойти нежелательная химическая реакция.



200 г чесночной массы заливаем этиловым спиртом (200 мл) с крепостью 70%. Водку и самогон использовать не стоит.



Приготовить чесночную настойку несложно дома (www.pexels.com)

Емкость герметично закрываем. Встряхиваем и оставляем на 10 дней в темном прохладном месте.



Через 10 дней с помощью нескольких слоев марли фильтруем полученный настой. Переливаем в другую банку, настаиваем еще 3-4 дня.



Тибетские целители начинают готовить настойку в фазу растущей Луны.



Между приемами настойки должно проходить не меньше 3-4 часов. Есть между приемами нельзя.



Курс можно повторять раз в 4-5 лет.





Скриншот (instagram.com/dr.aleshina)

Что дает один курс приема?

Общее укрепление организма и иммунитета

Очищение сосудов

Положительное воздействие на щитовидную железу

Облегчение работы сердца

Благотворное влияние на сосуды мозга

Уменьшение головных болей

Улучшение состояния мышц

Улучшение цвет лица и состояния кожи

Напомним, что перед приемом любого средства необходимо посоветоваться с Вашим врачом!