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Это домашнее средство заставит рости волосы как на дрожжах: научно доказано

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Пятница 11 февраля 2022 19:09
Это домашнее средство заставит рости волосы как на дрожжах: научно доказано Фото: Простое домашнее средство поможет отрастить волосы (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Красивые, длинные и здоровые волосы – мечта многих женщин. Но отрастить их удается далеко не каждой. К каким ухищрениям только не прибегают представительницы прекрасного пола, чтобы быть похожими на Рапунцель!

Так, ученые нашли простое и дешевое домашнее средство, которое гарантированно поможет отрастить блестящие локоны, пишет Еxpress.

Хирург по пересадке волос Сэм Синкир обнаружил, что именно луковый сок улучшает кровообращение вокруг волосяных фолликулов, а это, в свою очередь, способствует росту волос.

Дело в том, что недостаточный кровоток лишает волосяные луковицы необходимых питательных веществ, вследствие этого волосы становятся ломкими и безжизненными.

Это домашнее средство заставит рости волосы как на дрожжах: научно доказано

Луковый сок поможет стать обладательницей сильных и здоровых волос (www.pexels.com)

Согласно исследованию, опубликованом в Дерматологическом специализированном издании, луковый сок обладает поистине уникальными способностями.

Сок лука способен бороться с очаговой алопецией - аутоиммунной болезнью, которая обычно приводит к локальному выпадению волос. Об этом говорят результаты клинического исследования.

Ученые разделили испытуемых на две группа. Первая использовала очищенную водопроводную воду, а вторая – луковый сок. Обе группы проходили процедуры два раза в день в течение двух месяцев.

Те пациенты, которые использовали луковый сок, отмечали рост волос через две недели после старта эксперимента, тогда как положительные изменения в первой группе были замечены лишь у нескольких пациентов и то через 8 недель.

Напомним, что ранее мы публиковали список продуктов, которые уберегут от ожирения и диабета.

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