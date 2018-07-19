Отруєння в Донецькій області: українцям показали табір, в якому постраждали діти (фото)

Фото: "Ястребок" (don.gp.gov.ua)

Причина інфекції залишається невідомою

Українцям показали дитячий табір "Орлятко" в селі Соснове Донецької області, звідки з гострою кишковою інфекцією госпіталізована 91 людина – 76 дітей і 15 дорослих. Інфекція "прийшла" із харчоблоку. Варто відзначити, що "Орлятко" є філією табору "Яструбок". Місце події відвідали журналісти, повідомляє ТСН.

Табір "Орлятко" закритий на найближчі десять днів. На території установи людей майже немає.

Фото: tsn.ua

Дітей з отруєнням з табору вивозили до лікарні Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Протягом дня батьки забирали постраждалих дітей з медичних установ, тому кількість дітей, які знаходяться в лікарні, - невідома.

Фото: tsn.ua

У сімох дітей стан середньої тяжкості. Перші 15 дітей і вожатих, за даними видання, прийшли в медпункт табору з симптомами отруєння 17 липня близько 6 ранку.

В "Орлятку" відпочивали діти з Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей. Путівки в табір поширювалися через підприємства і коштували 6-7 тисяч гривень.

Чим отруїлися люди – поки залишається невідомим. Медики проводять відповідні експертизи.

Відео: Табір закрили на десять днів (YouTube/ТСН)

Раніше у МОЗ назвали можливу причину отруєння в дитячому таборі в Донецькій області.

На думку виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, причиною отруєння людей може бути сальмонельоз.

Що ви не знали про Уляну Супрун (відео: STYLER.rbc.ua)