Отравление в Донецкой области: украинцам показали лагерь, в котором пострадали дети (фото)

Фото: Лагерь "Ястребок" (don.gp.gov.ua)

Причина инфекции остается неизвестной

Украинцам показали детский лагерь "Орленок" в селе Сосновое Донецкой области, откуда с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 91 человек – 76 детей и 15 взрослых. Инфекция "пришла" из блока питания. Стоит отметить, что "Орленок" является филиалом лагеря "Ястребок". Место происшествия посетили журналисты, сообщает ТСН.

Лагерь "Орленок" закрыт на ближайшие десять дней. На территории учреждения людей почти нет.

Фото: tsn.ua

Детей с отравлением из лагеря вывозили в больницы Славянска, Краматорска и Дружковки. В течение дня родители забирали пострадавших ребят из медицинских учреждений, потому точное количество детей, которые еще находятся в больнице - неизвестно.

Фото: tsn.ua

У семерых детей состояние средней тяжести. Первые 15 детей и вожатых, по данным издания, пришли в медпункт лагеря с симптомами отравления 17 июля около 6 утра.

В "Орленке" отдыхали дети из Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей. Путевки в лагерь распространялись через предприятия и стоили 6-7 тысяч гривен.

Чем отравились люди – пока остается неизвестным. Медики проводят соответствующие экспертизы.

Видео: Лагерь закрыли на десять дней (YouTube/ТСН)

Ранее в МОЗ назвали возможную причину отравления в детском лагере в Донецкой области.

По мнению исполняющей обязанности министра здравоохранения, причиной отравления людей может быть сальмонеллез.

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