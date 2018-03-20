"Паскудство триває": у Криму жінку вигнали з лікарні через відмову іти на "вибори"

Поведінка російських окупантів перейшла всі межі

У анексованому селищі Радянське (Крим) літню жінку по імені Февзіє виписали з лікарні раніше потрібного через те, що вона відмовилася йти на "вибори" президента Росії.

За словами жінки, 16 березня вона потрапила до районної лікарні зі скаргами на сильні болі в нирках.

В день так званих "виборів" (18 березня) до жінки підійшов завідувач хірургічним відділенням Василь Дорошенко і запитав, чи буде вона йти голосувати.

У анексованому Криму пенсіонерку Февзіє вигнали з лікарні (кадр з відео)

Коли жінка відповіла, що не піде, лікар попросив назвати причину небажання голосувати.

"Я йому сказала: "Василь Лазарович, я ціную вас як лікаря і поважаю як людину, але через себе я не можу переступити. Вибачте, будь ласка, я не піду". Він мені відповів: "В такому разі, і я через себе переступати не буду", - розповіла Февзіє.

Вранці 19 березня у жінки взяли кров на аналіз на виписку. Виписали її через те, що вона не була на "виборах". У лікарні вона пробула всього три дні.

Зараз пенсіонерка має намір писати скарги на лікаря за таке поводження з нею.

"Про таких людей повинні всі знати! Я щось буду робити. Напишу. А куди... Я прийду в себе і продумаю, куди напишу і що зроблю", - резюмувала Февзіє.

Після виборів паскудство триває. Опубліковано Rustem Mennanov 19 березень 2018 р.

У Криму жінку вигнали з лікарні із-за відмови їхати на "вибори" (відео: facebook.com/rustem.mennanov.9)

"Після виборів паскудство триває", - йдеться у підписі до опублікованого відеозвернення.

До речі, вибори президента РФ в анексованому Криму бойкотували понад 90% кримських татар.