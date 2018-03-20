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"Паскудство продолжается": в Крыму женщину выгнали из больницы из-за отказа идти на "выборы"

STYLERLIFE        20.03.2018 - 09:00
Кадр из видео
Кадр из видео

Поведение российских оккупантов перешло все границы

В аннексированном поселке Советское (Крым) пожилую женщину по имени Февзие выписали из больницы раньше времени из-за того, что она отказалась идти на "выборы" президента России.

По словам женщины, 16 марта она попала в районную больницу с жалобами на сильные боли в почках.

В день так называемых "выборов" (18 марта) к женщине подошел заведующий хирургическим отделением Василий Дорошенко и спросил, будет ли она идти голосовать.

В аннексированном Крыму пенсионерку Февзие выгнали из больницы (кадр из видео)

Когда женщина ответила, что не пойдет, врач попросил назвать причину нежелания голосовать.

"Я ему сказала: "Василий Лазаревич, я вас ценю как врача и уважаю как человека, но через себя я переступить не могу. Извините, пожалуйста, я не пойду". Он мне ответил: "В таком случае, и я через себя переступать не буду", - рассказала Февзие.

Утром 19 марта у женщины взяли кровь на анализ на выписку. Выписали ее из-за того, что она не была на "выборах". В больнице она пробыла всего три дня.

Сейчас пенсионерка намерена писать жалобы на врача за такое обращение с ней.

"О таких людях должны все знать! Я что-то буду делать. Напишу. А куда... Я приду в себя и продумаю, куда напишу и что сделаю", - резюмировала Февзие.

 

После выборов паскудство продолжается.

Опубліковано Rustem Mennanov 19 березень 2018 р.

В Крыму женщину выгнали из больницы из-за отказа ехать на "выборы" (видео: facebook.com/rustem.mennanov.9)

"После выборов паскудство продолжается", - говорится в подписи к опубликованному видеообращению.

Кстати, выборы президента РФ в аннексированном Крыму бойкотировали более 90% крымских татар.

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