Пасажир літака Мілан-Київ звинуватив блогера Гуру в нахабній брехні: були в шоці

Скандал на борту літака Мілан-Київ отримав продовження (скрін з відео)

Пасажири розповіли, що насправді відбувалося на борту літака

Коронавірус в Україні починає прогресувати та вже зафіксовано три офіційних випадки зараження. Це призвело до того, що серед населення починається паніка. Особливо гостро жителі країни сприймають інформацію про літаки та автобуси, які прибувають з країн, де багато заражених.

У четвер, 12 березня, всі ЗМІ та соціальні мережі облетіло відео, в якому блогер Гуру знімав перевірку пасажирів в літаку з Італії. Проте очевидці повідомили, що блогер нахабно бреше. Про це розповів у коментарі Styler українець Олег - пасажир літака, що приземлився 12 березня в "Борисполі", який був відверто стурбованим тим, що Антон Гура розганяє безпідставну паніку в ЗМІ.

"Все, що сказав цей блогер - неправда. Ми спокійно зайшли в літак, на вході стюардеси видали всім маски, попросили не знімати до виходу. В аеропорту Мальпензе ніяких військових, ні блок постів не було. На додаток, велика частина працівників аеропорту були без масок. У літаку летіли українці, єгиптяни, молдавани й турки. Ніхто не чхав, не брав ніякі таблетки та жарознижувальні засоби (може, хтось один і попросив, але ми не бачили такого), як каже цей Антон. Часто в літаку просять у стюардес або аспірин, або подібне, не всім комфортно на висоті. Щодо води, то стюардеси самі весь політ кожному пасажиру пропонували воду. Коли прилетіли в Київ, зайшли в літак лікарі та поміряли температуру всім. Лише в одного чоловіка – єгиптянина – градусник показав 37. Але це нормально, адже іноді під час польоту температура дійсно підвищується. Самі єгиптяни, від того що їх знімав цей блогер, просто жартували над ним", - розповів пасажир і додав, що у Мілані не так все страшно, як описують.

"В самому Мілані все досить спокійно. Магазини працюють, ніякої паніки не спостерігається. Звичайно, влада постійно інформують про заходи безпеки, про встановлення деяких обмежень, рекомендації, але по дорозі з району Гарди до Мілана ніяких блокпостів. На трасах багато машин, підприємства працюють, продуктові магазини відкриті, без будь-якої паніки. Правда, в італійському аеропорту більшість бутиків та дьюті-фрі закриті", - розповів Олег.

Він додав, що відео блогера Гуру обурило пасажирів літака до глибини душі та такі речі насправді розганяють паніку в суспільстві.

"Коли ми побачили відео блогера, звичайно, були шоковані. Адже все, що він наговорив – це вигадки. Через таких діячів і сіється паніка в країні, що призводить до безладдя і хаосу. До речі, не пам'ятаємо цього блогера в черзі пасажирів. Здається, він сидів у літаку спочатку. І ніяких відміток "Е" в паспорті нікому не поставили", - зазначив пасажир.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Полтавській області госпіталізували студента з підозрою на коронавірус. Він нещодавно повернувся з турне по Європі.