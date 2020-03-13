Пассажир самолета Милан-Киев обвинил блогера Гуру в наглой лжи: были в шоке

Скандал на борту самолета Милан-Киев получил продолжение (скрин из видео)

Пассажиры рассказали, что на самом деле происходило на борту самолета

Коронавирус в Украине начинает прогрессировать и уже зафиксировано три официальных случая заражения. Это привело к тому, что среди населения начинается паника. Особенно остро жители страны воспринимают информацию о самолетах и автобусах, которые прибывают из стран, где много зараженных.

В четверг, 12 марта, все СМИ и социальные сети облетели видео, в котором блогер Гуру снимал проверку пассажиров в самолете из Италии. Однако очевидцы сообщили, что блогер нагло лжет. Об этом рассказал в комментарии Styler украинец Олег - пассажир самолета, приземлившегося 12 марта в "Борисполе", который был откровенно обеспокоенным тем, что Антон Гура разгоняет безосновательную панику в СМИ.

"Все, что сказал этот блогер - неправда. Мы спокойно зашли в самолет, на входе стюардессы выдали всем маски, попросили не снимать до выхода. В аэропорту Мальпензе никаких военных, ни блок постов не было. Более того, большая часть работников аэропорта были без масок. В самолете летели украинцы, египтяне, молдаване и турки. Никто не чихал, не принимал никакие таблетки и жаропонижающие средства (может, кто-то один и попросил, но мы не видели такого), как говорит этот Антон. Многие часто в самолете просят у стюардесс или аспирин, или подобное, не всем комфортно на высоте. Касательно воды, то стюардессы сами весь полет каждому пассажиру предлагали воду. Когда прилетели в Киев, в самолет зашли врачи и померили всем температуру. Лишь у одного мужчины – египтянина – градусник показал 37. Но это нормально, ведь иногда во время полета температура действительно повышается. Сами египтяне, от того что их снимал этот блогер, просто шутили над ним", - рассказал пассажир и добавил, что в Милане не так все страшно, как описывают.

"В самом Милане все довольно спокойно. Магазины работают, никакой паники не наблюдается. Конечно, власти постоянно информируют о мерах безопасности, о введении некоторых ограничений, рекомендации, но по дороге из района Гарды до Милана никаких блокпостов. На трассах много машин, предприятия работают, продуктовые магазины открыты, без какой-либо паники. Правда, в самом итальянском аэропорту большинство бутиков и дьюти-фри закрыты", - рассказал Олег.

Он добавил, что видео блогера Гуру возмутило пассажиров самолета до глубины души и такие вещи на самом деле разгоняют панику в обществе.

"Мы, когда увидели видео блогера, конечно, были в шоке. Ведь все, что он наговорил – это выдумки. Из-за таких деятелей и сеется паника в стране, приводящая к беспорядкам и хаосу. Кстати, не помним этого блогера в очереди пассажиров. Кажется, он в самолете сидел изначально. И никаких отметок "Е" в паспорте никому не поставили", - отметил пассажир.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Полтавской области госпитализировали студента с подозрением на коронавирус. Он недавно вернулся из турне по Европе.