Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні

Волонтерська організація "Печерські котики" виникла з громадського об'єднання "Трикутник Печерськ". Тоді її завданнями були знайомство жителів мікрорайону один з одним і об'єднання у вирішенні місцевих проблем. Наприклад, для протидії хаотичної забудови.

Голова спільноти Олексій Ерінчак, розповів Styler, що такий підхід зараз є ще більш актуальним, бо більшість питань можна закривати силами мешканців самого будинку.

Власне, про це розповідає інструкція, опублікована в Телеграм-каналі "Котиків":

Зустріньтеся з вашими сусідами. Саме зараз необхідно підтримувати тих, хто поруч. У сусідній квартирі, на вашому поверсі або в одному з вами під'їзді.

Обміняйтеся контактами, створіть будинкові чати.

Якщо ваші сусіди потребують допомоги:

запишіть їх запити, перевірте їх на адекватність;

постарайтеся закрити локальні запити самостійно - попросити сусідів або самим сходити в магазин або аптеку;

якщо закрити запит не вдалося на рівні будинку, звертайтеся за допомогою до наших волонтерів;

познайомтеся з волонтерами нашої спільноти.

Ці дії начебто очевидні, але до волонтерів часто звертаються люди, у яких будинкові спільноти насправді активні, а часом запити надходять і взагалі з інших кінців Києва.

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

Друга велика проблема полягає в тому, що значну частину продуктів і майже всі ліки волонтери добувають там же, де і всі інші люди: в магазинах і аптеках. Тобто зменшують і без того невеликі запаси.

А гуманітарні вантажі, особливо з-за кордону, надходять на адреси органів державної влади та місцевого самоврядування. І ось ці організації черговий раз виявилися занадто неповороткими.

Буквально в понеділок, 14 березня, коли сталася наша бесіда, Олексію вдалося перетнутися в одному з територіальних центрів з мером Києва, Віталієм Кличком.

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

Той був упевнений, що ліки з гуманітарних вантажів надходять людям. Олексій наполягав, що ні. Телефоном помічниця міського голови сказала, що відповідні структури таки не працюють.

Олексій провів зустріч з представниками, але вона ніякого поштовху не дала. Уявіть собі: десь у Києві стоять контейнери, коробки з ліками, їжею, одягом та іншим.

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

А у адміністраторів немає або людей, або сил їх розвантажувати і сортувати. Ось в цьому найкраще задіяти волонтерів.

Третя проблема з територіальними соціальними службами, які займалися людьми у важких обставинах: нерухомими, або тими, що потребують паліативної допомоги.

Роботи у них стало більше, тому що в місті залишалося багато літніх людей, діти і онуки, які за ними доглядали, поїхали. А працюють соцслужби за старими списками.

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

З іншого боку, багато соціальних працівників самі покинули місто. Волонтери пропонують брати їх на ці звільнені робочі місця - так вони матимуть офіційні повноваження, а ще й зарплату.

Схожа ситуація і в інших організаціях. Наприклад, їжу могли б готувати їдальні при лікарнях, а вже волонтери працювали б в них і розносили пайки.

Отже, перед нами два глобальних завдання: запустити роботу соціальних служб і підрозділів забезпечення місцевих адміністрацій, тому що в офіційних структурах завжди матеріальні можливості більші.

І організувати взаємодію жителів "на місцях", тому що вони ближче один до одного і це вимагає найменших ресурсів. А волонтерам робота буде завжди. Вони встигають там, де неповороткі або стислі інструкціями і звичаями адміністрації часто нічого не можуть зробити.

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

Волонтерські організації співпрацюють між собою. Вони відрізняються і за напрямком роботи - якісь більше займаються цивільним населенням, якісь - військовими, і за локалізацією.

"Котики", наприклад, вписані в межі Печерського району. Прикладом же для них були "Солом'янські котики". Є ще територіальна специфіка, але це вже тема для іншої розмови.

Вже працюють "Львівські" та "Чернівецькі". Але структура взаємодії волонтерських осередків горизонтальна. Вертикальна і централізована у органів влади і самоврядування. І пошуки допомоги варто починати саме з них.

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

Так, у зв'язці з Київською міською державною адміністрацією працює "Благодійний Фонд "Майбутній Київ", їх результатом є Гуманітарний штаб. Там можна як отримати допомогу, так і запропонувати її.

Є вже категорії ліків, які видаються безкоштовно. Подібна інформація часто розпорошена, тому ті, хто володіє інтернетом і системами пошуку, допомагайте тим, хто доступу до мережі не має або не вміє користуватися.