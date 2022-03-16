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Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні

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Київ, Середа 16 березня 2022 18:02
Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)
Автор: Styler

Волонтерська організація "Печерські котики" виникла з громадського об'єднання "Трикутник Печерськ". Тоді її завданнями були знайомство жителів мікрорайону один з одним і об'єднання у вирішенні місцевих проблем. Наприклад, для протидії хаотичної забудови.

Голова спільноти Олексій Ерінчак, розповів Styler, що такий підхід зараз є ще більш актуальним, бо більшість питань можна закривати силами мешканців самого будинку.

Власне, про це розповідає інструкція, опублікована в Телеграм-каналі "Котиків":

  • Зустріньтеся з вашими сусідами. Саме зараз необхідно підтримувати тих, хто поруч. У сусідній квартирі, на вашому поверсі або в одному з вами під'їзді.
  • Обміняйтеся контактами, створіть будинкові чати.

Якщо ваші сусіди потребують допомоги:

  • запишіть їх запити, перевірте їх на адекватність;
  • постарайтеся закрити локальні запити самостійно - попросити сусідів або самим сходити в магазин або аптеку;
  • якщо закрити запит не вдалося на рівні будинку, звертайтеся за допомогою до наших волонтерів;
  • познайомтеся з волонтерами нашої спільноти.

Ці дії начебто очевидні, але до волонтерів часто звертаються люди, у яких будинкові спільноти насправді активні, а часом запити надходять і взагалі з інших кінців Києва.

Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

Друга велика проблема полягає в тому, що значну частину продуктів і майже всі ліки волонтери добувають там же, де і всі інші люди: в магазинах і аптеках. Тобто зменшують і без того невеликі запаси.

А гуманітарні вантажі, особливо з-за кордону, надходять на адреси органів державної влади та місцевого самоврядування. І ось ці організації черговий раз виявилися занадто неповороткими.

Буквально в понеділок, 14 березня, коли сталася наша бесіда, Олексію вдалося перетнутися в одному з територіальних центрів з мером Києва, Віталієм Кличком.

Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій УкраїніПечерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

Той був упевнений, що ліки з гуманітарних вантажів надходять людям. Олексій наполягав, що ні. Телефоном помічниця міського голови сказала, що відповідні структури таки не працюють.

Олексій провів зустріч з представниками, але вона ніякого поштовху не дала. Уявіть собі: десь у Києві стоять контейнери, коробки з ліками, їжею, одягом та іншим.

Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій УкраїніПечерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

А у адміністраторів немає або людей, або сил їх розвантажувати і сортувати. Ось в цьому найкраще задіяти волонтерів.

Третя проблема з територіальними соціальними службами, які займалися людьми у важких обставинах: нерухомими, або тими, що потребують паліативної допомоги.

Роботи у них стало більше, тому що в місті залишалося багато літніх людей, діти і онуки, які за ними доглядали, поїхали. А працюють соцслужби за старими списками.

Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій УкраїніПечерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

З іншого боку, багато соціальних працівників самі покинули місто. Волонтери пропонують брати їх на ці звільнені робочі місця - так вони матимуть офіційні повноваження, а ще й зарплату.

Схожа ситуація і в інших організаціях. Наприклад, їжу могли б готувати їдальні при лікарнях, а вже волонтери працювали б в них і розносили пайки.

Отже, перед нами два глобальних завдання: запустити роботу соціальних служб і підрозділів забезпечення місцевих адміністрацій, тому що в офіційних структурах завжди матеріальні можливості більші.

І організувати взаємодію жителів "на місцях", тому що вони ближче один до одного і це вимагає найменших ресурсів. А волонтерам робота буде завжди. Вони встигають там, де неповороткі або стислі інструкціями і звичаями адміністрації часто нічого не можуть зробити.

Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій УкраїніПечерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

Волонтерські організації співпрацюють між собою. Вони відрізняються і за напрямком роботи - якісь більше займаються цивільним населенням, якісь - військовими, і за локалізацією.

"Котики", наприклад, вписані в межі Печерського району. Прикладом же для них були "Солом'янські котики". Є ще територіальна специфіка, але це вже тема для іншої розмови.

Вже працюють "Львівські" та "Чернівецькі". Але структура взаємодії волонтерських осередків горизонтальна. Вертикальна і централізована у органів влади і самоврядування. І пошуки допомоги варто починати саме з них.

Печерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій УкраїніПечерські котики. Як працюють київські волонтери, які запустили флешмоб по всій Україні

Фото: волонтерська організація "Печерські котики" (Олександр Зубко, РБК-Україна)

Так, у зв'язці з Київською міською державною адміністрацією працює "Благодійний Фонд "Майбутній Київ", їх результатом є Гуманітарний штаб. Там можна як отримати допомогу, так і запропонувати її.

Є вже категорії ліків, які видаються безкоштовно. Подібна інформація часто розпорошена, тому ті, хто володіє інтернетом і системами пошуку, допомагайте тим, хто доступу до мережі не має або не вміє користуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, коли в Дії не відображається паспорт.

А також розповідали про те, де в Києві можна купити зараз м'ясо, овочі та фрукти.

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