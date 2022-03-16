Печерские котики. Как работают киевские волонтеры, запустившие флешмоб по всей Украине

Волонтерская организация "Печерские котики" возникла из общественного объединения более мирных времен "Треугольник Печерск". Тогда ее задачами были знакомство жителей микрорайона друг с другом и объединение в решении местных проблем. Например, для противодействия хаотичной застройки.

Глава сообщества Алексей Эринчак, рассказал Styler, что такой подход сейчас является еще более актуальным, потому что большинство вопросов можно закрывать силами жителей самого дома.

Собственно, об этом рассказывает инструкция, опубликованная в Телеграм-канале "Котиков":

Познакомьтесь с вашими соседями. Именно сейчас необходимо поддерживать тех, кто рядом. В соседней квартире, на вашем этаже или в одном с вами подъезде.

Обменяйтесь контактами, создайте домовые чаты.

Если ваши соседи нуждаются в помощи:

запишите их запросы, проверьте их на адекватность;

постарайтесь закрыть локальные запросы самостоятельно - попросить соседей или самим сходить в магазин или аптеку;

если закрыть запрос не удалось на уровне дома, обращайтесь за помощью к нашим волонтерам;

познакомьтесь с волонтерами нашего сообщества.

Эти действия как будто очевидны, но к волонтерам часто обращаются люди, у которых домовые сообщества на самом деле активны, а порой запросы поступают и вообще с других концов Киева.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

Вторая большая проблема заключается в том, что значительную часть продуктов и почти все лекарства волонтеры добывают там же, где и все остальные люди: в магазинах и аптеках. То есть уменьшают и без того небольшие запасы.

А гуманитарные грузы, особенно из-за рубежа, поступают на адреса органов государственной власти и местного самоуправления. И вот эти организации очередной раз оказались слишком неповоротливыми.

Буквально в понедельник, 14 марта, когда произошла наша беседа, Алексею удалось пересечься в одном из территориальных центров с мэром Киева, Виталием Кличко.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

Тот был уверен, что лекарства из гуманитарных грузов поступают людям. Алексей настаивал, что нет. По телефону помощница городского головы сказала, что соответствующие структуры таки не работают.

Алексей провел встречу с представителями, но она никакого толчка не дала. Представьте себе: где-то в Киеве стоят контейнеры, коробки с лекарствами, едой, одеждой и прочим.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

А у администраторов нет либо людей, либо сил их разгружать и сортировать. Вот в этом лучше всего задействовать волонтеров.

Третья проблема с территориальными социальными службами, которые занимались людьми в трудных обстоятельствах: недвижимыми, или нуждающимися в паллиативной помощи.

Работы у них стало больше, потому что в городе оставалось много пожилых людей, дети и внуки, которые за ними ухаживали, уехали. А работают соцслужбы по старым спискам.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

С другой стороны, многие социальные работники сами покинули город. Волонтеры предлагают брать их на эти освобожденные рабочие места - так они будут иметь официальные полномочия, а еще и зарплату.

Похожая ситуация и в других организациях. Например, еду могли бы готовить столовые при больницах, а уж волонтеры работали бы в них и разносили пайки.

Итак, перед нами две глобальные задачи: запустить работу социальных служб и подразделений обеспечения местных администраций, потому что в официальных структурах всегда материальные возможности больше.

И организовать взаимодействие жителей "на местах", потому что они ближе друг к другу и это требует наименьших ресурсов. А волонтерам работа будет всегда. Они успевают там, где неповоротливые или сжатые инструкциями и обычаями администрации часто ничего не могут сделать.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

Волонтерские организации сотрудничают между собой. Они отличаются и по направлению работы - какие-то больше занимаются гражданским населением, какие-то - военными, и по локализации.

"Котики", например, вписаны в границы Печерского района. Примером же для них были "Соломенские котики". Есть еще территориальная специфика, но это уже тема для другого разговора.

Уже работают "Львовские" и "Черновицкие". Но структура взаимодействия волонтерских ячеек горизонтальная. Вертикальная и централизованная у органов власти и самоуправления. И поиски помощи стоит начинать именно с них.

Фото: волонтерская организация "Печерские котики" (Александр Зубко, РБК-Украина)

Так, в связке с Киевской городской государственной администрацией работает "Благотворительный Фонд "Будущий Киев", их результатом является Гуманитарный штаб. Там можно как получить помощь, так и предложить ее.

Есть уже категории лекарств, которые выдаются бесплатно. Подобная информация часто распылена, поэтому те, кто владеет интернетом и системами поиска, помогайте тем, кто доступа к сети не имеет или не умеет пользоваться.