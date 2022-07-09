Педіатр розповіла, чому дітям не можна призначати "складні" краплі в ніс

З якими діями знаходяться лікарські засоби в цьому комбінованому "чудо препараті"?

протизапальний

антигістамінними

судинозвужувальний

антибактеріальний

антисептичний

Чому не можна призначати складні краплі в ніс?

Краплі не мають доказової бази. Немає даних про клінічні дослідження, де були надані дані про безпеку та ефективність складних крапель.

Краплі можуть пошкоджувати слизову носа, порушуючи її захисну функцію.

У слизовій носа є мерехтливі епітелії, що містять вії. Вони призначені для того, щоб виводити назовні дрібні частинки пилу та інші мікроорганізми, які не потрібні нашому організму.

Коли ми наносимо на слизову краплі, вони можуть сповільнювати і паралізувати рух вій, тим самим знижувати захисну функцію слизової порожнини носа.

Є ймовірність побічних реакцій на один з компонентів, що входять до складу крапель.