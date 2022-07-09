Педиатр рассказала, почему детям нельзя назначать "сложные" капли в нос

С какими действиями находятся лекарственные средства в этом комбинированном "чудо препарате"?

противовоспалительными

антигистаминными

сосудосуживающими

антибактериальными

антисептическими

Почему нельзя назначать сложные капли в нос?

Капли не имеют доказательной базы. Нет данных о клинических исследованиях, где были предоставлены данные о безопасности и эффективности сложных капель.

Капли могут повреждать слизистую носа, нарушая ее защитную функцию.

В слизистой носа есть мерцающие эпителии, содержащие ресницы. Они предназначены для того, чтобы выводить наружу мелкие частицы пыли и другие микроорганизмы, которые не требуются нашему организму.

Когда мы наносим на слизистую капли, они могут замедлять и парализовать движение ресниц, тем самым снижать защитную функцию слизистой полости носа.

Есть вероятность побочных реакций на один из компонентов, входящих в состав капель.