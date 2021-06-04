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Пенсіонерка вкрала "дорогу" олію з магазину: її хочуть засудити

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Тернопільщина, П'ятниця 04 червня 2021 19:13
Пенсіонерка вкрала "дорогу" олію з магазину: її хочуть засудити Колаж РБК-Україна: судять пенсіонерку за крадіжку
Автор: Тетяна Самарук

Судять пенсіонерку, яка у місті Чортків вкрала з супермаркету дві пачки гречки, палку ковбаси та пляшку олії.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на постанову Чортківського районного суду.

Так, за даними слідства, пенсіонерка, знаходячись в приміщенні магазину "Рукавичка", що в м. Чортків по вул. С. Бандери, 5А здійснила дрібну крадіжку.

Вона поцупила 2 упаковки гречаної крупи, 1 пляшку олії та 1 палицю ковбаси на загальну суму 155 грн. 06 коп.

Яким був вирок суду?

До суду пенсіонерка не прийшла. Також не відомо, чи вручили їй повістку, тому суддя відправив справу на допрацювання.

Раніше ми розповідали, що у Києві жителів тероризують нахабні злодійки, деякі навіть вагітні. Зазначається, що жінки приїжджі та роблять це вже давно

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