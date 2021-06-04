Пенсионерка украла "дорогое" масло из магазина: ее хотят осудить
Судят пенсионерку, которая в городе Чертков украла из супермаркета две пачки гречки, палку колбасы и бутылку масла.
Об этом сообщают Тернопольские события со ссылкой на постановление Чертковского районного суда.
Так, по данным следствия, пенсионерка, находясь в помещении магазина "Рукавичка", что в г. Чертков по ул. С. Бандеры, 5А совершила мелкую кражу.
Она украла 2 упаковки гречневой крупы, 1 бутылку масла и 1 палку колбасы на общую сумму 155 грн. 06 коп.
Каким был приговор суда?
В суд пенсионерка не пришла. Также не известно, вручили ли ей повестку, поэтому судья отправил дело на доработку.
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