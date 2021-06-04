Пенсионерка украла "дорогое" масло из магазина: ее хотят осудить

Судят пенсионерку, которая в городе Чертков украла из супермаркета две пачки гречки, палку колбасы и бутылку масла.

Об этом сообщают Тернопольские события со ссылкой на постановление Чертковского районного суда.

Так, по данным следствия, пенсионерка, находясь в помещении магазина "Рукавичка", что в г. Чертков по ул. С. Бандеры, 5А совершила мелкую кражу.

Она украла 2 упаковки гречневой крупы, 1 бутылку масла и 1 палку колбасы на общую сумму 155 грн. 06 коп.

Каким был приговор суда?

В суд пенсионерка не пришла. Также не известно, вручили ли ей повестку, поэтому судья отправил дело на доработку.