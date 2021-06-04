Пенсіонерка вкрала "дорогу" олію з магазину: її хочуть засудити

Судять пенсіонерку, яка у місті Чортків вкрала з супермаркету дві пачки гречки, палку ковбаси та пляшку олії.
Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на постанову Чортківського районного суду.
Так, за даними слідства, пенсіонерка, знаходячись в приміщенні магазину "Рукавичка", що в м. Чортків по вул. С. Бандери, 5А здійснила дрібну крадіжку.
Вона поцупила 2 упаковки гречаної крупи, 1 пляшку олії та 1 палицю ковбаси на загальну суму 155 грн. 06 коп.
До суду пенсіонерка не прийшла. Також не відомо, чи вручили їй повістку, тому суддя відправив справу на допрацювання.
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