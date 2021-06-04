Пенсіонерка вкрала "дорогу" олію з магазину: її хочуть засудити

Судять пенсіонерку, яка у місті Чортків вкрала з супермаркету дві пачки гречки, палку ковбаси та пляшку олії.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на постанову Чортківського районного суду.

Так, за даними слідства, пенсіонерка, знаходячись в приміщенні магазину "Рукавичка", що в м. Чортків по вул. С. Бандери, 5А здійснила дрібну крадіжку.

Вона поцупила 2 упаковки гречаної крупи, 1 пляшку олії та 1 палицю ковбаси на загальну суму 155 грн. 06 коп.

Яким був вирок суду?

До суду пенсіонерка не прийшла. Також не відомо, чи вручили їй повістку, тому суддя відправив справу на допрацювання.