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Пенсионерка украла "дорогое" масло из магазина: ее хотят осудить

Автор: Тетяна Самарук

Судят пенсионерку, которая в городе Чертков украла из супермаркета две пачки гречки, палку колбасы и бутылку масла.

Об этом сообщают Тернопольские события со ссылкой на постановление Чертковского районного суда.

Так, по данным следствия, пенсионерка, находясь в помещении магазина "Рукавичка", что в г. Чертков по ул. С. Бандеры, 5А совершила мелкую кражу.

Она украла 2 упаковки гречневой крупы, 1 бутылку масла и 1 палку колбасы на общую сумму 155 грн. 06 коп.

Каким был приговор суда?

В суд пенсионерка не пришла. Также не известно, вручили ли ей повестку, поэтому судья отправил дело на доработку.

Раньше мы рассказывали, что у Киеве жителей терроризируют наглые воровки некоторые даже беременные. Отмечается, что женщины приезжие и делают это уже давно

Также в Киеве заметили наглую воровку, которая выслеживает своих жертв с большими суммами денег. Затем женщина обманом вытаскивает кошелек и исчезает.

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