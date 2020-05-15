Пенсії в Україні знову зростуть: кому і скільки додадуть

Пенсії в Україні (фото: freepik)

Пенсії в Україні будуть перераховувати ще кілька разів до кінця 2020 року

Пенсії в Україні у 2020 році підвищать ще кільком категоріям українців. Це торкнеться одержувачів мінімальних пенсій, пенсіонерів старше 80-ти років, а також тих, хто заробили надстаж. Кому і на скільки будуть підвищувати виплати - читайте в нашому матеріалі.

Одержувачі мінімальної пенсії в липні зможуть розраховувати на надбавку в 131 гривню в цьому році. За даними ПФУ в Україні близько 80 тисяч осіб отримують соціальну пенсію (1638 грн на даний момент). Це стосується тих людей, що не напрацювали необхідну кількість років стажу, але вже досягли пенсійного віку.

З 1 липня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму мінімальна пенсія зросте з 1638 грн до 1712 - тобто на 74 гривні. 1 грудня буде ще одне підвищення мінімуму, тоді "мінімалка" для пенсіонерів збільшиться до 1769 грн, тобто ще на 57 грн.

Зазначимо, що ця категорія пенсіонерів не підпадає під щорічну індексацію, яка в 2020 році відбулася в травні, оскільки виплати їм нараховують не по ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Але підвищення мінімальної пенсії стосуватиметься ще однієї категорії - це пенсіонери, що заробили собі надстаж. Такими в Україні вважаються жінки, які працювали більше 30 років і чоловіки з 35 і більше років стажу. Їм за кожен "зайвий" рік доплачують по 1% від мінімалки. Тепер ця доплата в липні зросте до 17,12 грн, а в грудні - до 17,69 грн.

На більш істотну надбавку можуть розраховувати пенсіонери, яким у 2020 році виповниться 80 років. В травні 1,5 мільйона українців цієї вікової категорії вже отримали по 500 грн надбавки до щомісячних виплат. Тепер же їм будуть робити перерахунок після досягнення цього віку.

Раніше в ПФУ пояснили, чому багато пенсіонерів з величезним стажем отримують мізерну пенсію, а доплати при цьому після перерахунків та індексацій дуже маленькі.

Автор: Світлана Дудукало