Пенсии в Украине снова вырастут: кому и сколько добавят

Пенсии в Украине (фото: freepik)

Пенсии в Украине будут пересчитывать еще несколько раз до конца 2020 года

Пенсии в Украине в 2020 году повысят еще нескольким категориям украинцев. Это коснется получателей минимальных пенсий, пенсионеров старше 80-ти лет, а также тех, кто заработали сверхстаж. Кому и на сколько будут повышать выплаты - читайте в нашем материале.

Получатели минимальной пенсии в июле смогут расчитывать на прибавку в 131 гривну в этом году. По данным ПФУ в Украине около 80 тысяч человек получают социальную пенсию (1638 грн на данный момент). Это касается тех людей, что не наработали необходимое количество лет стажа, но уже достигли пенсионного возраста.

С 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума минимальная пенсия вырастет с 1638 грн до 1712 - то есть на 74 гривны. 1 декабря будет еще одно повышение минимума, тогда "минималка" для пенсионеров подрастет до 1769 грн, то есть еще на 57 грн.

Отметим, что эта категория пенсионеров не подпадает под ежегодную индексацию, которая в 2020 году произошла в мае, поскольку выплаты им начисляют не по ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Но повышение минимальной пенсии коснется еще одной категории - это пенсионеры заработавшие себе сверхстаж. Такими в Украине считаются женщины, которые трудились больше 30 лет и мужчины с 35 и больше лет стажа. Им за каждый "лишний" год доплачивают по 1% от минималки. Теперь эта доплата в июле вырастет до 17,12 грн, а в декабре - до 17,69 грн.

На более существенную прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которым в 2020 году исполнится 80 лет. В мае 1,5 миллиона украинцев из этой возрастной категории уже получили по 500 грн прибавки к ежемесячным выплатам. Теперь же им будут производить перерасчет после достижения этого возраста.

Ранее в ПФУ объяснили, почему многие пенсионеры с огромным стажем получают мизерную пенсию, а доплаты при этом после перерасчетов и индексаций очень маленькие.

Автор: Светлана Дудукало