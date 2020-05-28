Пенсійна реформа в Україні: хто постраждає і як відкладати вже зараз

В Україні готуються до чергової пенсійної реформи, за якої ми зможемо частково перейти на накопичувальну пенсію. Денис Шмигаль нещодавно заявив, що до 1 січня 2021 року таку реформу цілком реально запровадити в нашій країні. Що думають про це експерти й кому вигідно таке нововведення? Чи можна без нього обійтися і як накопичувати вже зараз? Відповіді на ці питання читайте в матеріалі Styler.

Постраждає солідарна пенсійна система і бізнес

Так, за словами прем'єр-міністра, в найближчій перспективі на накопичувальну пенсію планується виділяти 2% від податку на доходи фізосіб і 2% ЄСВ. Всього 4%. Вважається, що така система не заторкне інтереси ні бізнесу, ні працівників. Просто частина ЄСВ та податку на доходи буде направлятися на накопичувальні пенсії. Але тут є і підводні камені.

"Державний пенсійний фонд і Держбюжет недоотримають цих коштів, що може призвести до зменшення виплат у солідарній пенсійній системі", - розповів Styler Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук.

А ось Олег Лиховід, координатор фонду соціальної ринкової економіки Людвіга Ерхарда, каже, що з "епохи бідності" накопичувальна система нас не виведе, а от бізнес постраждає.

"Якщо говорити про реформу, як введення примусового накопичення, то безумовно ніякого впливу на "епоху бідності" вона не зробить. Епоха бідності закінчується тільки шляхом нарощування продуктивності праці... Ударом по бізнесу примус до накопичувальних внесків безумовно стане", - зазначив Лиховид і додав, що збільшення нарахувань на зарплату тільки стимулюватиме ховати зароблене ще більше і глибше.

Скільки отримаємо через 35 років

Денис Шмигаль заявив, що українці за роки трудової діяльності зможуть відкласти 1 мільйон гривень. Але оцінки фахівців менш оптимістичні.

"За нинішньої середньої зарплати в Україні 11446 грн за 35 років трудової діяльності людина може отримати близько 192 тисяч гривень. Сума на перший погляд значна. Крім того, середня зарплата буде з часом зростати, а отже, і сума до пенсії набереться значно більша", - додав експерт.

Але це якщо українець отримує середню зарплату "білими", а якщо ж він оформлений на офіційну мінімалку в 4723 грн, виходить усього 80 тисяч.

Всю накопичену пенсію можна буде витратити на продукти за один раз

Варто згадати також і про ризики, пов'язані з великою спокусою для держави залатати ту чи іншу дірку в бюджеті накопиченнями громадян.

"Як показує досвід ряду країн, наприклад Угорщини, Росії та інших, держава може через кілька років, коли на накопичувальних рахунках будуть нагромаджені значні кошти, спрямувати їх у загальний пенсійний фонд або до Держбюджету. Кошти, які лежать на накопичувальних пенсійних рахунках, завжди є спокусою для чиновників", - зазначив експерт.

Крім того, поки що не до кінця зрозуміло, кому передадуть управління цими коштами. Адже є ризик банкрутства такого фонду - за 35 років може багато чого статися.

"За роки свого існування гривня знецінилася більш ніж у 20 разів. Тому існує великий ризик, що гроші просто знеціняться і при виході на пенсію ви отримаєте суму за яку зможете лише раз сходити в магазин за покупками", - додав Олександр Хмелевський.

Яка пенсійна система найкраща і як накопичити на старість

Експерт каже, що при всіх недоліках солідарної системи, на сьогодні для України - це найкращий варіант. І проблему державного пенсійного фонду допоможе вирішити зростання економіки й створення нових робочих місць, виведення зарплат з тіні. Але якщо є можливість, гроші все ж потрібно відкладати собі на старість самостійно.

"Можна покласти гроші на депозит, придбати на них іноземну валюту, коштовності, нерухомість, відкрити свій бізнес, тощо. Треба пам'ятати, що тільки ви зацікавлені у збереженні та примноженні ваших коштів", - резюмував Хмелевський.

Олег Лиховід каже, що перспектива в майбутньому отримувати гідну пенсію в українців, безумовно, є, і вона дійсно пов'язана з пенсійними накопиченнями. Але тільки не примусовими, а добровільними, які зараз і робить кожен 12-й працюючий. Причому досить часто як за свої кошти, так і за кошти роботодавця за домовленістю з ним.

Експерт нагадав, що Україна перейшла на таку систему ще у 2004 році з набранням чинності Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення". І гідна пенсія може бути тільки накопичена.

"Солідарна пенсія створювалася зовсім для інших економічних, соціальних, а головне демографічних обставин. В нинішніх умовах така система буде тільки обдирати працюючих, обіцяючи їм примарні перспективи пенсії, і обманювати нинішніх пенсіонерів, тому що працюючі будуть просто ховати зароблене, або розбігатися подалі від усього цього", - резюмував експерт.

Раніше ми писали, коли введуть і скільки будуть вираховувати при накопичувальній пенсії.