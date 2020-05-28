Пенсионная реформа в Украине: кто пострадает и как откладывать уже сейчас

В Украине готовятся к очередной пенсионной реформе, при которой мы сможем частично перейти на накопительную пенсию. Денис Шмыгаль недавно заявил, что к 1 января 2021 года такую реформу вполне реально ввести в нашей стране. Что думают об этом эксперты и кому выгодно такое нововведение? Можно ли без него обойтись и как накапливать уже сейчас? Ответы на эти вопросы - читайте в материале Styler.

Пострадает солидарная пенсионная система и бизнес

Так, согласно словам премьер-министра, в ближайшей перспективе на накопительную пенсию планируется выделять 2% от налога на доходы физлиц и 2% ЕСВ. Всего 4 %. Считается, что такая система не затронет интересов ни бизнеса, ни работников. Просто часть ЕСВ и налога на доходы будет направляться на накопительные пенсии. Но тут есть и подводные камни.

"Государственный пенсионный фонд и Госбюжет недополучат этих средств, что может привести к уменьшению выплат по солидарной пенсионной системе", - рассказал Styler Александр Хмелевский, кандидат экономических наук.

А вот Олег Лиховид, координатор фонда социальной рыночной экономики Людвига Эрхарда, говорит, что из "эпохи бедности" накопительная система нас не выведет, а вот бизнес пострадает.

"Если говорить о реформе, как введении принудительного накопления, то безусловно никакого влияния на "эпоху бедности" она не произведет. Эпоха бедности заканчивается только путем наращивания производительности труда... Ударом по бизнесу принуждение к накопительным взносам безусловно станет", - отметил Лиховид и добавил, что увеличение начислений на зарплату только будет стимулировать прятать заработанное еще больше и глубже.

Сколько получим через 35 лет

Денис Шмыгаль заявил, что украинцы за годы трудовой деятельности смогут отложить 1 миллион гривен. Но оценки специалистов менее оптимистичны.

"При нынешней средней зарплате в Украине 11446 грн за 35 лет трудовой деятельности человек может получить около 192 тысяч гривен. Сумма на первый взгляд внушительная. Кроме того средняя зарплата будет со временем расти, а следовательно и сумма к пенсии наберется значительно больше", - добавил эксперт.

Но это если украинец получает эту среднюю зарплату "белыми", а если же он оформлен на официальную минималку в 4723 грн, выходит всего 80 тысяч.

Всю накопленную пенсию можно будет потратить на продукты за один раз

Стоит упомянуть также и о рисках, связанных с большим искушением для государства залатать ту или иную дыру в бюджете накоплениями граждан.

"Как показывает опыт ряда стран, например Венгрии, России и прочих, государство может через несколько лет, когда на накопительных счетах будут нагромождены значительные средства, направить их в общий пенсионный фонд или в Госбюджет. Средства, которые лежат на накопительных пенсионных счетах, всегда являются искушением для чиновников", - отметил эксперт.

Кроме того, пока что не до конца понятно, кому передадут управление этими средствами. Ведь есть риск банкротства такого фонда - за 35 лет может много чего произойти.

"За годы своего существования гривна обесценилась более чем в 20 раз. Поэтому существует большой риск, что деньги просто обесценятся и при выходе на пенсию вы получите сумму за которую сможете лишь раз сходить в магазин за покупками", - добавил Александр Хмелевский.

Какая пенсионная система самая лучшая и как накопить на старость

Эксперт говорит, что при всех недостатках солидарной системы, на сегодня для Украины - это самый лучший вариант. И проблему государственного пенсионного фонда поможет решить рост экономики и создание новых рабочих мест, вывода зарплат из тени. Но если есть возможность, деньги все же нужно откладывать себе на старость самостоятельно.

"Можно положить деньги на депозит, купить на них иностранную валюту, драгоценности, недвижимость, открыть свой бизнес, и тому подобное. Надо помнить, что только вы заинтересованы в сохранении и приумножении ваших средств", - резюмировал Хмелевский.

Олег Лиховид говорит, что перспектива в будущем получать достойную пенсию в украинцев безусловно есть, и она действительно связана с пенсионными накоплениями. Но только не принудительными, а добровольными, которые сейчас и совершает каждый 12-й работающий. Причем достаточно часто как за свои средства, так и за средства работодателя по договоренности с ним.

Эксперт напомнил, что Украина перешла на такую систему еще в 2004 году с вступлением в действие Закона Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении". И достойная пенсия может быть только накопившаяся.

"Солидарная пенсия создавалась совсем для других экономических, социальных, а главное демографических обстоятельств. В нынешних условиях такая система будет только обдирать работающих, обещая им призрачные перспективы пенсии, и обманывать нынешних пенсионеров, потому что работающие будут просто прятать заработанное, или разбегаться подальше от всего этого", - резюмировал эксперт.

Ранее мы писали, когда введут и сколько будут высчитывать при накопительной пенсии.