ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переносять небезпечні хвороби: Ібіцу атакують полчища тигрових комарів

STYLERЖиття    26.05.2020 - 17:52
Переносять небезпечні хвороби: Ібіцу атакують полчища тигрових комарів
Ібіца страждає від небезпечних тигрових комарів (колаж: РБК-Україна)

Ібіцу заполонили полчища комарів-переносників небезпечних хвороб

Ібіца постраждала від агресивних азійських тигрових комарів, які в чотири рази більше звичайних. Експерти заявили, що нашестя комах є результатом пандемії коронавірусу.

Представники охорони здоров'я кажуть, що комарі, яким потрібно від 10 до 12 днів для вилуплення і розмноження у вологих умовах, ймовірно, прилітають з необроблених плавальних басейнів.

Через карантин в Іспанії були закриті вілли та готелі. Сотні тисяч людей не змогли відправитися на відпочинок. В результаті басейни не оброблялися протягом декількох місяців і привабили величезних полчищ, як звичайних комарів, так і більш небезпечних тигрових комарів. Про це повідомляє Mirror.

Азійські тигрові комарі набагато більш агресивні, ніж їхні європейські родичі. Вони можуть прокушувати одяг і поширювати такі захворювання, як лихоманка Денге, жовта лихоманка, лихоманка Зіка і малярія.

Тепер департамент управління навколишнім середовищем Ібіци закликав власників басейнів як можна швидше очистити свої басейни. Вони повинні бути оброблені найближчим часом, щоб уникнути "реальної проблеми суспільної охорони здоров'я".

Варто зазначити, що інкубаційний період вірусів Денге і Зіку становлять від 3 до 14 днів з моменту укусу зараженим комаром.

Експерти попередили, що більшість укусів викличе лише незначне роздратування, але в серйозних випадках це може призвести до передачі інфекційних захворювань.

Мандрівники повинні пам'ятати, що якщо у них спостерігається висока температура або інші симптоми, то вони повинні завжди звертатися за медичною допомогою.

Нагадаємо, в Україні хочуть створити єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні загрожує спалах ще однієї небезпечної інфекційної хвороби.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Іспаніяздоровье
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся