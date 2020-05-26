Переносят опасные болезни: Ибицу атакуют полчища тигровых комаров

Ибица страдает от опасных тигровых комаров (коллаж: РБК-Украина)

Ибицу заполонили полчища комаров-переносчиков опасных болезней

Ибица пострадала от агрессивных азиатских тигровых комаров, которые в четыре раза больше обычных. Эксперты заявили, что нашествие насекомых является результатом пандемии коронавируса.

Представители здравоохранения говорят, что комары, которым требуется от 10 до 12 дней для вылупления и размножения во влажных условиях, вероятно, прилетают из необработанных плавательных бассейнов.

Из-за карантина в Испании были закрыты виллы и отели. Сотни тысяч человек не смогли отправиться на отдых. В результате бассейны не обрабатывались в течение нескольких месяцев и привлекли огромные полчища, как обычных комаров, так и более опасных тигровых комаров. Об этом сообщает Mirror.

Азиатские тигровые комары гораздо более агрессивны, чем их европейские родственники. Они могут прокусывать одежду и распространять такие заболевания, как лихорадка Денге, желтая лихорадка, лихорадка Зика и малярия.

Теперь департамент управления окружающей средой Ибицы призвал владельцев бассейнов как можно скорее очистить свои бассейны. Они должны быть обработаны в ближайшее время, чтобы избежать "реальной проблемы общественного здравоохранения".

Стоит отметить, что инкубационный период вирусов Денге и Зика составляют от 3 до 14 дней с момента укуса зараженным комаром.

Эксперты предупредили, что большинство укусов вызовет только незначительное раздражение, но в серьезных случаях это может привести к передаче инфекционных заболеваний.

Путешественники должны помнить, что если у них наблюдается высокая температура или другие симптомы, то они должны всегда обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в Украине хотят создать единый центр по изучению инфекционных болезней.

Ранее сообщалось о том, что в Украине грозит вспышка еще одной опасной инфекционной болезни.

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Автор: Иван Романенко